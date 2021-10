Mientras que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) amplió a seis horas las clases presenciales, el líder de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fermín Pérez Hernández, insistió en que el retorno a las aulas debe ser paulatino y ordenado.

Si bien reconoció que existen escuelas donde ya se imparten clases de manera presencial, destacó que en la entidad aún prevalecen planteles sin internet, energía eléctrica, agua potable, ni servicios sanitarios.

El dirigente del SNTE en la entidad afirmó que, hasta el momento, los maestros se pronuncian por mantener la modalidad mixta, es decir, con alumnos unos días en las aulas y otros recibiendo educación a distancia.

Como informó La Verdad Noticias, la SEQ determinó que las clases presenciales en escuelas públicas y privadas de todos los niveles pasan de cuatro a seis horas, hecho que fue considerado por los maestros como el paso previo para clases masivas.

Retorno paulatino y ordenado

Escuelas sin electricidad ni agua potable en Quintana Roo.

Sin embargo, Fermín Pérez Hernández insistió en que el retorno a las escuelas debe ser paulatino y ordenado, porque debe cuidarse la salud de alumnos y maestros, además de evitar contagios de COVID-19 como los reportados en la plataforma “Regreso Responsable a la Escuela”.

Resaltó que la pandemia no ha terminado y están ocurriendo contagios, que si bien dicen que no se dan en las escuelas, es necesario extremar precauciones para evitar más casos.

El líder estatal de la SNTE aseguró que los maestros no se oponen a regresar a las escuelas, pero no pueden hacerlo porque en muchas no hay internet, no hay luz y si no hay luz no hay agua y si no hay agua no hay servicios de sanitarios, entonces no podemos recibir a los niños en esas condiciones.