Escuelas sin condiciones para clases presenciales en Quintana Roo.

Aunque las clases iniciaron desde el lunes, el líder de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fermín Pérez Hernández, afirmó que hay planteles que carecen de condiciones para recibir estudiantes, personal docente y administrativo.

De acuerdo con el dirigente magisterial, en estos momentos existen inmuebles educativos que no tienen ni siquiera mobiliario o insumos, por lo que debería continuar la modalidad de educación a distancia en la entidad.

Como oportunamente informó La Verdad Noticias, luego de varias semanas en Semáforo Epidemiológico en color verde, se determinó que a partir del lunes pasado se reactive la educación presencial al cien por ciento.

Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas oficiales, sólo se ha presentado a las aulas el 85 por ciento del total de la matrícula escolar.

Fermín Pérez consideró en este sentido que el regreso a las aulas debe ser de manera voluntaria y no condicionada, ni obligatoria, principalmente porque muchos planteles carecen de condiciones para poder recibir a estudiantes y personal docente.

Son 170 escuelas que aún no han sido reacondicionadas y que, lógicamente, no pueden iniciar actividades presenciales; hay casos como el de Isla Mujeres, en una secundaria, donde no hay sillas y los estudiantes han tenido que tomar clases de pie o sentados en el piso.