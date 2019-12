Esconde su embarazo y cuando da a luz tira a su bebé; Cancún

Una pareja de novios fueron los responsables de abandonar en un bote de basura en el interior de un domicilio a un bebé recién nacido, esto luego de que por nueve meses ocultaron a sus padres que la mujer estaba embarazado, esto por temor a que les dieran un castigo a la pareja.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho fue alrededor de las 22:10 horas de ayer, cuando al número de emergencias 911, guardias de seguridad solicitaron la intervención de una ambulancia, así como de las autoridades competentes, en el baño de la alberca de la privada “Huano” en el fraccionamiento Prado Norte en Cancún.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y una ambulancia particular acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hecho y de inmediato rescataron al recién nacido con vida, por lo que de inmediato lo llevaron al hospital para su atención médica, hay que aclarar que los padres fueron detenidos hasta que se determine su situación jurídica.

Se supo que los jóvenes tienen entre 18 a 20 años de edad, mismos que envolvieron al bebé en una bolsa de plástico, pero gracias a los llantos del pequeño, los guardias acudieron al baño y al ver el charco de sangre por todo el baño fue que dieron con el paradero del infante y dar aviso a las autoridades competentes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los jóvenes y cómo es que los padres de los chicos no se dieron cuenta del embarazo, lo cierto es que si las autoridades realizan los trámites correspondientes, los jóvenes podrían estar varios años en la cárcel, ya que lo que hicieron se considera un delito.

Las autoridades al respecto, siempre han dicho que si no quieren salir embarazados, es mejor utilizar preservativos o abstenerse, ya que muchas veces, cuando no quieren a los pequeños, los abandonan o en el peor de los casos los matan, dejándolos en lugares de maleza, por ello instan a los padres en estar al pendiente de sus hijos para que no cometan este tipo de delito.