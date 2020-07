Escapa de presuntos secuestradores en Chetumal

Un hombre fue víctima de privación ilegal de la libertad y robo con violencia. Logró huir de sus captores, pero se negó a presentar denuncia ante el Ministerio Públicó luego de recuperar su vehículo . De los delincuentes nada se sabe.

Un hombre fue víctima de privación de la libertad y robo con violencia, luego de que realizó una serie de compras en Chetumal, donde fue despojado de dinero en efectivo y su vehículo.

Como protocolo en estos casos, las autoridades desplegaron operativos sin embargo no tuvieron resultados favorables en cuanto a la ubicación de sus captores, pues la información aportada por la presunta víctima fue poca.

Incluso, el presunto afectado determinó no proceder ante el Ministerio Público (MP), argumentado que no fue lesionado por los delincuentes.

Lo despojan de vehículo y dinero

El parte de la Policía Quintana Roo estableció que un habitante de Calderitas fue a Chetumal a comprar licor, en su vehículo tipo Pontiac, color amarillo, con franjas negras y matrícula UUV-852-E.

Al salir de conocido establecimiento situado en la calle Nicolás Bravo con Bahamas, del Fraccionamiento Caribe, fue sorprendido por dos sujetos armados con pistolas que le obligaron a subir a un vehículo.

La trasladaron a un lugar cercano a la sabana de Chetumal, donde fue golpeado y permaneció privado de su libertad. También le despojaron de dinero y documentos personales.

En un descuido de los presuntos plagiarios escapó y tras caminar por una brecha llegó a un domicilio situado a la orilla de la sabana, donde fue auxiliado por el dueño de la vivienda.

Un habitante de Calderitas fue privado de su libertad luego de realizar compras en Chetumal. Logró huir de sus captores, quienes lo despojaron de dinero en efectivo y su vehículo.

Se solicitó el apoyo de las autoridades, las cuales, a través de un recorrido hallaron cerca del basurero de Chetumal, el vehículo del presunto afectado, quien fue trasladado a su domicilio en la Colonia 16 de Septiembre, en Calderitas.

Decidió no interponer denuncia ante el MP, ya que argumentó que no valdría la pena, porque no resultó con lesiones.

