Escándalo envuelve a Grupo Xcaret, tras muerte de un niño en Xenses

La muerte de un niño en Xenses, uno delos parques del grupo Xcaret, ha envuelto al consorcio en un escándalo, luego de que el padre del menor acusara a la compañía de negligencia, además de tratar de ocultar el caso.

Se trata de Leonardo, un pequeño de 13 años de edad, quien fue succionado por un filtro sin tapa en la atracción del Rio Salado, en el parque Xenses, el pasado 27 de marzo, según contó Miguel Luna-Calvo, padre del pequeño.

Muerte de niño en Xenses detona escándalo

Leo y su familia viajaron desde Durango a la Riviera Maya, para vacacionar durante la Semana Santa. El pasado 27 de marzo decidieron visitar Xenses, uno de los parques del grupo Xcaret, como parte del itinerario que tenían planeado.

Leonardo tenía 13 años de edad. Foto: Especial

Una vez dentro, relató el padre, decidieron disfrutar de sus atracciones, una de ellas es el Río Salado, donde un filtro sin tapa succionó la pierna de Leo.

"La pierna de mi hijo fue succionada por el sistema de filtración del río, en ese momento lo jalé, quité la rejilla y saqué a mi hijo; cuando llegó el personal del parque a brindar ayuda solicité un respirador al personal, yo soy médico, soy cardiólogo", contó Miguel Luna-Calvo.

"Mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca, minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno, el personal no tiene noción de qué son los primeros auxilios", siguió narrando.

Más tarde llegaron al hospital Amerimed, donde no le pusieron un catéter al menor, pese a que lo necesitaba.

"Yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron", denunció Luna-Calvo, un reconocido cardiólogo en Durango.

Xcaret presiona a padre de Leo para otorgar el perdón

El padre de la víctima dijo también que el personal del Parque tampoco le dejó trasladar a su hijo a la Ciudad de México vía aérea, pese a que él había logrado arreglos con médicos de la capital. Leonardo falleció el 28 de marzo a las 11:50 horas.

Sin embargo el calvario no terminó ahí, pues el personal tardó horas en entregar el cuerpo del pequeño de 13 años de edad, el cual no devolvían hasta el padre firmará el perdón a favor del parque Xenses.

"No se imaginan lo que tardaron en darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses", contó.

Fiscalía investiga el caso como "especial"

Sobre la demanda interpuesta en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Luna-Calvo mencionó que la dependencia no abrió una carpeta de investigación por homicidio sino como un caso especial.

De acuerdo con el padre, en la carpeta 1675/2021, en el acta de defunción aparece que Leo falleció por ahogamiento.

"Mi hijo murió por negligencia del parque; si esto no lo hacemos público va a seguir pasando", denunció.

En un escueto comunicado, el grupo Xcaret emitió un posicionamiento a través del parque Xenses, donde aseguran unirse a la pena que embarga a la familia.

Sin embargo, no se hace responsable de los hechos y añade que "se están realizando las investigaciones y llegarán hasta las últimas consecuencias".