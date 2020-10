Es un error peatonizar avenida 10 en Playa del Carmen: empresaria

Es un error cerrar la avenida 10 en Playa del Carmen: empresaria.

La decisión de peatonizar la avenida 10 desde la avenida Juárez a la avenida Constituyentes en Playa del Carmen calificada como una ocurrencia de Laura Beristain por parte del diputado José Luis “Chanito” Toledo, provocó el rechazo de empresarios como Beatriz Urtuzuástegui, empresaria y comerciante quien pidió a las autoridades municipales dar marcha atrás a lo que calificó como “nefasto”.

“La opinión número 1 se debe hacer una consulta a los ciudadanos que ahí trabajamos, ahí vivimos y ahí circulamos, lo cual no se hizo, siempre toman decisiones arbitrarias y es lo que no se debe de hacer. Segundo cerrar la calle 10 es un error garrafal aparte no están bien los letreros de calle 10 cerrada, allá en la calle 30 porque llegas hasta acá y te encuentras que ya está cerrado”, comentó la empresaria.

Explicó que la avenida 10 es parte vital de la Quinta Avenida, por lo que la decisión de cerrarla para peatonizar es una decisión que debió consultarse primero debido a que los visitantes utilizan el sistema parquímetros, los estacionamientos así como los servicios de avituallamiento de la avenida 10 para la Quinta Avenida.

“El otro dato nefasto es que está cerrada la Quinta Avenida y ahora también nos cierran la calle 10 y si tú vas ahí cuando la cierran es un desierto no pasa nadie, no hay nadie, los negocios están quebrando de la calle 10, no tiene ningún sentido hacer eso y si vas a cerrar una calle para que sea peatonal, lo primero que tienes que hacer es que esa calle sea bonita, que tenga buenas banquetas, que haya botes de basura, que esté limpia, pero es un desastre la calle 10”, explicó.

Pidió a las autoridades de Solidaridad consultar antes de tomar decisiones que afectarán a todos con obras que son consideradas un “ataque” a los empresarios.

“Definitivamente es ridículo lo que están haciendo, no tienen sentido común, las personas entran ahí con sus coches, ya pusieron parquímetros, hay estacionamientos en la calle 10 y ahí están ya no se usen, si ya no se usan entonces ¿para qué hicieron eso? Afectan directamente a todos los ciudadanos, incluso los que vienen de visita porque es una calle muy concurrida la calle 10”, concluyó.

