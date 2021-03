Es momento del cambio en México, señala Florentino Balam

Tras sostener que es momento del cambio, Florentino Balam Xiu aspirante a la presidencia municipal en Othón P. Blanco por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirma que es momento de impulsar la 4T -cuarta transformación-, en Chetumal y en todo el país.

A través de sus redes sociales, el ex dirigente del magisterio en Quintana Roo, hizo una reflexión dirigida a sus amigas y amigos, a quienes simpatizan con su proyecto, pero principalmente a todos los seguidores de su cuenta de Facebook, en la que detalla que la transformación del país no es una tarea fácil.

Durante una reflexión, el ex líder del magisterio indcia que el trabajo de cambiar al país no ha sido fácil, pero los opositores no intimidan el avance y los cambios

Señala que tras una caminata -matutina-, aire agradable ideal para la reflexión, expone que nadie ha dicho que lograr la transformación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel -López Obrador-, sea una tarea fácil; de hecho considera que la labor al respecto es complicada y penosa.

“Para nada , sabemos lo difícil y complicado que resulta”, expone al señalar que los obstáculos y las inercias , de adentro y de afuera, así como los intereses de grupo , políticos y económicos son verdaderos obstáculos, precisa, al referirse a lo complicado que han sido los últimos dos años y medio de gobierno.

Pese a ello sostiene que, no arredran -intimidan- a nadie las dificultades, al contrario sostiene, que anima a todos a dar lo mejor, a seguir en la convicción de que podemos tener mejores condiciones como sociedad con el impulso de cambio de la 4T que ya está en marcha en el país.

Y aquí estamos -abunda-, atentos a las definiciones, con el trabajo de nuestro presidente, para ayudar en nuestro ámbito a fortalecer la 4, menciona en su reflexión.

Vamos con AMLO , vamos con Morena. Urge !!!, llama a sus lectores…”No perdamos esa gran oportunidad!!!!”, acota en su mensaje el aspirante a alcalde por Chetumal.