¡Es hoy! Entra en vigor multas y arresto al que no use cubrebocas en Cancún

Luego de que hace unos días se aprobaron multas y arrestos a todo aquel que no use cubrebocas o no quiera acatar las medidas sanitarias en Cancún, hoy por fin entra en vigor esta ley en la ciudad, pero ¿sabes de qué se trata y cuanto es la multa?, Aquí te explicaremos con detalle esta ley.

Las modificaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno de Benito Juárez permitirán aplicar sanciones a quienes no acaten las medidas sanitarias como uso de cubrebocas y guardar la sana distancia en espacios públicos en Cancún y aquellos que sean rebeldes se les cobrará una multa de 868.80 y hasta 3 mil 475 pesos.

¡Es hoy! Entra en vigor multas y arresto al que no use cubrebocas en Cancún

Esto quiere decir que la Policía Quintana Roo y de Tránsito Municipal podrán detenerte en caso de que no estés cumpliento los protocolos sanitarios en espacios públicos, como el uso de cubrebocas o los antes mencionados en el párrafo anterior o en caso contrario ponerte una multa, pero esto no lo decidirá el oficial, sino dependiendo lo que dice la ley.

Noticias Cancún

“(Son faltas) el no acatar los mandamientos y recomendaciones de las autoridades competentes en casos de epidemias, pandemias, emergencias sanitarias o las que se deriven por desastres naturales”, esto dice la fracción XII del artículo 537 del Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno.

¡Es hoy! Entra en vigor multas y arresto al que no use cubrebocas en Cancún

Más notas de Quintana Roo aquí

Ahora, las multas estarán basadas en en el artículo 537 del reglamento, las en Cancún los ciudadanos que no respeten las medidas como uso de cubrebocas o distanciamiento sociales podrán ser acreedores a una multas que van de 10 y hasta 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA $86.88 pesos), equivalentes a 868.80 y hasta 3 mil 475 pesos.

Te puede interesar: Habitantes de Cancún piden aplicar sanciones a turistas por no usar cubrebocas

Por último, si el ciudadano se resiste y no quiere hacer caso a las autoridades, los policías podrán aplicar 36 horas de arresto en el Centro de Retención Municipal, conocido como “El Torito”, ubicado sobre la avenida “Los Tules”.