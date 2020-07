Es hora de entender los cambios de fondo de la transformación: Abreu

Abreu Marín aseguró que la 4T que impulsa AMLO se está consolidando

La 4ª. Transformación de la vida pública de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la coyuntura social para lograr un cambio profundo de régimen, afirmó el delegado federal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín.

El principal “brazo derecho presidencial en la entidad”, reconoció que todavía prevalecen personas que siguen escépticas y difieren de las decisiones de López Obrador, aunque insistió, el cambio impulsado por el presidente es a fondo.

En entrevista con La Verdad, reconoció que por fortuna “ahora, los menos no entienden que no fue sólo un cambio de gobierno lo que sucedió el día 1 de Julio, fue un cambio de régimen”, insistió el también ingeniero Abreu Marín.

Abreu aseveró que la 4T avanza sólidamente

Abreu Marín puntualizó que uno de los grandes logros de la 4T es el combate a la corrupción, que dijo, ha sido el gran ejemplo que han recibido de AMLO, y que en Quintana Roo se ha seguido al pie de la letra, como cuando se atajó la presunta venta de plazas en la dependencia a su cargo.

Recordó la transformación que impulsa la 4T de AMLO va en beneficio de México, para que las próximas generaciones no vivan en la incertidumbre.

“Lo mejor es que la gente pueda comprender que debe transitar hacia los valores morales, primero dentro de la administración pública, pero también debe ser a la par de la sociedad”, destacó.

Valores adelante

El delegado federal en Quintana Roo, fue enfático al señalar que si no se transita hacia la nueva moralidad, se corre el riesgo de seguir la suerte de países que no tienen idiosincrasia, pero México tiene una riqueza cultural que fue heredada por nuestros antepasados.

“Cambiamos o habremos perdido la oportunidad que hoy tiene la generación que nos va a heredar nuestro comportamiento y nuestra actitud ante la vida. Yo creo que vamos a optar por cambiar”, sentenció.

Atajar corrupción

Abreu Marín señaló que uno de los grandes logros de la 4T es el combate a la corrupción, que dijo, ha sido el gran ejemplo que han recibido de AMLO, y que en Quintana Roo se ha seguido al pie de la letra, como cuando se atajó la presunta venta de plazas en la dependencia a su cargo y otros vicios generados en el antiguo régimen.

Delegados inquietos

Sobre los cuestionamientos a los delegados federales que aprovechan sus cargos para hacer campaña o posicionarse políticamente, como ocurrió recientemente con Pablo Amílcar Sandoval, el hermano de la secretaria de Auditoría Superior de la Federación, Irma Eréndira Sandoval, aseveró que cada quien es responsable de sus acciones.

Pero reiteró que si lo que buscan es hacer política y no servir a la gente, deben renunciar.

“El propio presidente de México nos ha advertido, y ya lo he dicho, en el caso de nosotros, los delegados estatales o regionales, que el que quiera hacer política de tipo electoral para él o para favorecer a un tercero, que presente su renuncia”, reiteró enfático.

Aseveró que el propio presidente López Obrador cesará del cargo a quien no entienda. “De no hacerlo, el presidente lo cesará de sus funciones inmediatamente", sostuvo.

Llamado a denunciar

Abreu Marín señaló que como representante del gobierno de la 4T en Quintana Roo, el llamado a la ciudadanía es a denunciar a quienes aprovechen el cargo público para promocionarse o buscar algún nuevo cargo público.

"En los operativos de entrega de beneficios, ya sean Adultos Mayores o Discapacitados, les he manifestado que a nadie, ya sea legislador activo o pretendiente a algún puesto de elección popular, no se le debe permitir que use los Programas de Desarrollo Social para obtener candidaturas en las próximas elecciones y por tanto su servidor jamás los usará para tal fin", aseveró.

Recordó el llamado a los Servidores de la Nación de Quintana Roo, que son los que dependen de él, deberán abstenerse de inmiscuirse en tareas partidistas.

Resaltó que quienes anden inquietos con las elecciones, antes de participar en ellas, deben renunciar a sus cargos públicos, y llamo a la gente a denunciarlos para tomar las medidas correspondientes.

“Si cometo un error, tú me acusas”, pidió.

En este contexto, dijo que los ajustes en el equipo presidencial van más acorde con la transformación que busca impulsar AMLO a través de dicha 4T.

