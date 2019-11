¡Es el colmo! Taxistas de Cancún ahora también lastiman a perritos (Video)

¡Es el colmo! Taxistas de Cancún ahora también lastiman a perritos

Los taxistas de Cancún se han ganado una mala fama por distintos hechos en los cuales se han visto involucrados durante los últimos meses, la mayoría de ellos relacionados con actos delincuenciales; sin embargo, en esta ocasión un trabajador del volante que conducía su unidad de manera imprudente por las calles de Cancún atropelló a un perrito frente a su dueña, quien estaba sentada en la banqueta al momento del lamentable incidente.

En un video difundido en redes sociales se puede apreciar al chofer del taxi manejando su unidad con exceso de velocidad por calles angostas de la ciudad, instantes después aparece en la imagen un perro de raza pequeña caminando por la carpeta asfáltica siendo vigilado por su dueña desde la banqueta acompañada en ese momento de otra persona.

Instantes después se observa como las luces de la unidad involucrada comienzan a iluminar al canino, el cual al ver acercarse al taxi trata de correr pero al no lograrlo es atropellado por el conductor, quien le pasa por encima el automotor para después seguir su camino manteniendo su velocidad, sin mostrar alguna señal de preocupación.

Al observar lo sucedido la angustiada, pero sobre todo sorprendida mujer se levanta rápidamente y se acerca a su mascota para levantarla, escuchando en ese momento un grito de “Mi perro”.

Lo anterior causó indignación, así como molestia entre los usuarios de las redes sociales, calificando muchos de ellos este hecho como inhumano y cobarde por parte del chofer al huir del lugar como si nada hubiera pasado.

“Esto ya no se puede tolerar, ahora hasta se chin.. a nuestras mascotas estos taxistas inconscientes, además de cuidarnos nosotros para no ser asaltados por ellos, tenemos que estar atentos cuando saquemos a pasear a nuestros perros, porque estos imprudentes manejan con las patas y no tienen sentimientos”, se puede leer en unos de los comentarios.