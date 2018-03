Redacción/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Eric Castillo ofrece una disculpa pública por el mensaje del socio concesionario.

"Son errores que comenten y que muchas veces van involucrados la pasión y el dolor"

"Como sindicatos vemos el agravio de la ley de movilidad total a los concesionarios y a los sindicatos de taxistas; cosa que involucra a más de 100 mil familias y en mi persona me ocasiona dolor e impotencia que se le pueda hacer daño a sus patrimonios y a sus modos de vida."

"La defensa del patrimonio no va de la mano con el discurso de violencia y odio, recalcando que es importante que la disculpa es verdadera y que garantiza que no habrán actos de violencia hacia cualquier persona, aunque se estén viendo agraviados con sus actos ilegales".

"Uber no es ilegal como platafroma, el acto ilegal es que el particular brinde un servicio público; es como que si te estuviera dando un ride."

El líder dijo que no era la forma de reaccionar a la defensa del patrimonio de la gente que se dedica a brindar el servicio de taxi y que es la forma de llevar el sustento a sus familias, pero que la agresión no va con la forma de querer defender los intereses de los taxistas.Pidió igual disculpas por haberle dado la palabra al socio concesionario, que no debió dar el micrófono y que no sabía del mensaje que iba a emitir, mencionando que no avalan el mensaje de violencia y que no tienen odio como fue emitido por parte del concesionario.Buscan que se reconozca a la figura sindical existente en el Estado de Quintana Roo y partiendo de ese punto, quieren ver la caducidad de la concesión, el método para quien pueda solicitar un permiso o concesión, entre algunos otros puntos.