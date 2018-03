Erce Barrón Barrera vinculado a prisión

Redacción / Diario la Verdad Chetumal, Quintana Roo La Fiscalía General del Estado informa que a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Fiscales del Ministerio obtuvieron de un Juez de Control un auto de vinculación en contra de Erce Barrón por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades con base en el expediente 151/2017 y previsto en el artículo 207 fracción I inciso D del Código Penal. Después de un debate que duró varias horas, los fiscales lograron aportar elementos suficientes para que el juez decretará el auto de vinculación, medida precautoria la prisión preventiva justificada y tres meses para la investigación complementaria. Cabe mencionar que en su momento, los fiscales lograron que un Juez decretará el embargo de tres propiedades y dos vehículos de Roosevelt "N" para reparar el daño en detrimento de la administración pública. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combate a la delincuencia en cualquiera de sus modalidades con apego a los lineamientos del Sistema de Justicia Penal.

Cae Ercé Barrón, midas de Borge

Roosevelt Erce Barrón Barrera fue detenido en Baja California, luego de ser investigado por presuntas irregularidades. Fue por dos años Tesorero General de la administración de Félix González Canto, (2005- 2011) y fue ratificado por Roberto Borge en el cargo por tres años más y a partir de febrero de 2014, lo nombró como director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), donde manejó la paraestatal como una empresa particular, al igual que como lo hizo con el dinero de los quintarroenses. Este siniestro personaje, todo indica para las autoridades policiacas de la PGR y de la Fiscalía General, es la pieza clave para saber en qué paraíso fiscal escondió Borge 11 mil millones de pesos que defraudó del erario estatal. El manejo de los recursos públicos a placer por este ex funcionario, es la constante durante los últimos 11 años de las administraciones priistas en la entidad, por lo que hacen a este personaje digno de las más truculentas historias de la mafia que gobernó a Quintana Roo los dos últimos sexenios.El ex Tesorero General fue detenido hace unas semanas por autoridades migratorias ubicadas en el puente binacional del Aeropuerto Internacional de Tijuana-San Diego. La Fiscal Especializada, Rosaura Villanueva Arzápalo, señalo que elementos de la Policía Federal Migratoria dieron aviso al personal de la PGR con sede en la ciudad de Tijuana para realizar los trámites correspondientes y para su posterior entrega al personal de la Fiscalía Especializada, quien se encargará de consignar ante un juez de control competente para conocer los hechos por los cuales se le acusa y en agravio del Estado.