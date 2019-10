Era tranquila; sigue desaparecida estudiante del CECYTE en Cancún

Brissia Guadalupe Gómez Castillo fue vista por última vez cuando salía de su casa alrededor de las 6:30 horas del pasado jueves 3 de octubre y desde ese día la joven estudiante de 15 años aún no aparece, por lo que familiares y amigos buscan con desesperación a la menor.

Maestros del CECYTE Cancún III, escuela donde ella estudiaba, afirman que era una niña tranquila y no se metía en problemas, al contrario era una joven responsables y que buscaba siempre la amistad de sus compañeros de clases, por lo que dudan que se haya escapado “con el novio”.

“Ella era de nuevo ingreso y en esa etapa los estudiantes están apenas relacionándose con los demás alumnos, pero ella no era traviesa ni buscaba problemas, por eso los maestros de la escuela pensamos que no se escapó con el novio, aunque esperemos que así sea y no haya sido secuestrada”, dijo el maestro de la Academia de Ventas.

Hay que destacar que hasta el momento se desconoce si la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ya emitió el protocolo ALBA, el cual cuenta con un Grupo Técnico de Colaboración, el cual está conformado por diversas dependencias federales y locales, las cuales despliegan las acciones oportunas para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, y que continúa operando hasta su localización.

Incluso se desconoce si ya se emitió la alerta Amber que de igual modo es en pro de los niños y niñas, así como jóvenes menores de edad, lo cierto es que los padres, amigos y familiares están haciendo todo lo posible por encontrarla, tanto que en redes sociales y en los estados de Whatsapp están difundiendo esta información.

En dado caso que las autoridades emitan los diferentes protocolos y alertas, las investigaciones iniciarían para tratar de encontrarla, hay que destacar que apenas unos días una dama quien desapareció por más de dos semanas fue hallada sin vida y en estado de putrefacción, por ello los familiares confían en que está bien.