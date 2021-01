Envía gobernador de Quintana Roo mensaje de Año Nuevo.

El gobernador Carlos Joaquín explicó que la prevención y los hábitos de higiene seguirán siendo los mejores aliados en 2021 para avanzar en la recuperación de las actividades productivas de Quintana Roo. El titular del Ejecutivo expresó que entre estas medidas preventivas se encuentran las revisiones especiales en varios vuelos que llegan del extranjero al Aeropuerto Internacional de Cancún y así se tiene una mayor certeza de evitar la Covid-19.

“Seguiremos atentos y realizando protocolos de atención”, precisó Carlos Joaquín, quien presentó el último “ranking” de colonias con más casos activos, entre las que se encuentran Proterritorio, en Chetumal, con nueve; Adolfo López Mateos, en Chetumal, con siete; Centro, en Kantunilkín, con siete, y Las Américas I, en Chetumal, con seis casos.

Se hallan también Holbox, con cinco; Benito Juárez, en Chetumal, con cuatro casos; Colonia Ejidal, en Playa del Carmen, con cuatro casos; Centro, en Cozumel, con tres casos, y 20 de noviembre y Caribe, en Chetumal, con tres casos cada una.

Mantener protocolos sanitarios

La secretaria de salud Alejandra Aguirre Crespo difundió un mensaje en el que da a conocer que, en Quintana Roo, se han acumulado alrededor de 2000 muertes desde que inició la pandemia.

Advirtió la funcionaria que, recientemente, se habló sobre la existencia de vacunas, “pero no hay que confiarse, la vacuna no es una solución definitiva, no sustituye a las medidas de higiene”.

Aguirre Crespo precisó que, además, pasarán muchos meses del año de 2021 hasta que toda la población pueda recibir alguna dosis. La Verdad Noticias

En su mensaje, la secretaria de Salud reiteró que, en este diciembre, no es momento de hacer fiestas. “Pensar sólo en ti, hará que la pandemia nos golpee más fuerte”, añadió.

El 2020 nos trajo pandemia, tormentas y huracanes, pero con solidaridad, fortaleza y responsabilidad los quintanarroenses nos mantuvimos de pie. Les deseo a todas y todos un muy feliz 2021 con salud y unión familiar. #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/HstdsUpv4p — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) January 1, 2021

Las personas con diabetes, obesidad e hipertensión, y los adultos mayores tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente y de morir.

Hasta el momento, la prevención de la covid-19 depende del uso del cubrebocas, de mantener la sana distancia, de hacer el lavado frecuente de manos, de evitar lugares cerrados y concurridos, y de no realizar reuniones.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

