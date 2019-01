Envenena cocaína al Gran Arrecife Maya

Un estudio publicado por la revista Environmental Pollution da cuenta de las altas concentraciones de cocaína halladas en muestras de agua tomadas en frente a las costas de Quintana Roo, especialmente Solidaridad.

Tras describir la naturaleza del subsuelo de la península de Yucatán y cómo las filtraciones de aguas tratadas llegan al mar Caribe, los investigadores, alertaron el riesgo a la fauna marina -entre ellos los corales- por la presencia de benzoilecgonina (BE), metabolito de la cocaína.

Además, de la cocaína y su metabolito primario, benzoilecgonina (BE) se detectaron en pequeños montos en POCIS desplegados en los cuatro sitios, como lo ilustra los niveles de "cocaína total" (es decir, cocaína más BE) mostrados en la Fig. 3a.

La única fuente posible de estos contaminantes es tratada o no tratada y aguas residuales, ya que todos estos compuestos son excretados por los humanos en la orina y las heces.

Productos farmacéuticos de uso humano, drogas ilícitas y estimulantes previamente detectados en aguas superficiales aguas debajo de descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales (Metcalfe et al., 2004; Postigo et al., 2010) y los productos farmacéuticos y la cafeína también han sido detectados en aguas subterráneas contaminadas por fosas sépticas. (Carrara et al., 2008; Seiler et al., 1999)", dice parte del documento.

Cabe mencionar que el fenómeno no es exclusivo de las aguas del mar Caribe, ya que medios internacionales reportan el mismo fenómeno en las aguas del río Támesis en Londres, así como del Ebro en España.

Para saber más se intentó contactar al doctor Rafael Rivera Bustamante, director del Cinvestav Mérida, sin embargo no hubo suerte; caso contrario ocurrió con Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema) en Quintana Roo, quien dijo desconocer el tema.

¿Peces cocainómanos?

Para el biólogo Roberto Rojo, director del Planetario Sayab Playa del Carmen, la presencia de sustancias en el agua de los corales no tiene precedentes debido a que están ingresando sustancias nuevas que incluyen la cafeína.

“Según el artículo, no sólo es cocaína sino también otras sustancias como cafeína y hasta donde yo sé no he visto algún estudio al respecto de cómo afecte a los corales, sin embargo lo que está sucediendo realmente es que estamos ingresando sustancias que no estaban presentes en este ecosistema de manera previa”, comentó el director del Planetario Sayab Playa del Carmen.

“Habría que vigilar más de cerca todo este envío de sustancias de todo tipo de sustancias al océano. Habría que estar pendiente no solo de los corales que es el que nos ataña ahorita, sino de las demás especies, ver cuál es la afectación que tiene”, mencionó.

Ambientalistas se pronuncian

El ambientalista Roberto Villalobos de la ong “La Tierra es Nuestra Casa” expresó su preocupación sobre los resultados del estudio norteamericano a las aguas del Gran Caribe Mesoamericano. “Los deshechos de los hoteles son un gran problema para el arrecife, todo lo que nosotros desechamos le pega al mar”, dijo.

“El caso puede deberse al recale de drogas. (…) Lo que se requiere es algo que ya se ha mencionado muchas veces, la regulación de cuartos en Cancún, en la Riviera Maya. Estamos excedidos en cuartos lo que nos trae un problema ambiental en muchas formas. En forma de contaminación”, comentó.

Concluyó mencionando que la primera acción que hay que tomar es regular la cantidad de hoteles, detener el crecimiento de hoteles con este sinsentido –dijo- porque están construyendo más allá de las especificaciones permitidas, analizar que los próximos proyectos ecofriendly totalmente sustentables, que tuvieran una planta de deshechos.