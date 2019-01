Entrega SEQ 28 plazas a directores de escuelas en Quintana Roo

Un total de 28 plazas a cargos de Dirección de escuela en educación básica, ciclo escolar 2018-2019, fue asignado por los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) para educación especial, preescolar, primaria y telesecundaria.

Durante el evento celebrado en la sala de juntas “Moisés Sáenz Garza”, la coordinadora general del Servicio Profesional Docente, Marcelina de Jesús Sagrero Balado, en representación de la titular de los SEQ, Ana Isabel Vásquez Jiménez, destacó que la asignación de las plazas se realiza mediante un proceso público y transparente, siguiendo la normatividad expresada en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Cabe mencionar que se asignaron cuatro plazas para director de educación especial (preescolar-primaria), cuatro para educación preescolar, 19 para educación primaria y una para director de telesecundaria.

Sagrero Balado comentó que la oportunidad de ser director no es cualquier cosa, “sabemos que el trabajo del maestro frente a grupo permite que el estudiante avance en su formación en conocimientos y valores para convertirse en profesional, pero los docentes no trabajarían ni se organizarían tan bien, si no tuvieran a esos líderes que son los directores”.

Mencionó que el director es el que observa qué sucede en su escuela, el que se da cuenta si un maestro necesita un “empujoncito” para mejorar su desempeño y a aquéllos docentes que tienen una gran capacidad incluso para apoyar a sus compañeros en el trabajo escolar y agregó que “un directivo comprometido con su escuela siempre busca la manera de hacerla mejorar, motivando a docentes, alumnos y padres de familia”.

La administración estatal que encabeza el gobernador Carlos Joaquín, desde el inicio de su gestión ha impulsado acciones que mejoren el desempeño de los docentes, para lograr una educación integral de calidad, inclusiva y de equidad en beneficio de los niños, niñas y jóvenes.