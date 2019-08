Entrega Mara Lezama ayudas funcionales en Cancún

La Presidente Municipal, Mara Lezama, al entregar 24 Ayudas Funcionales a benitojuarenses y anunciar la creación de “El Corazón de los Sueños”, señaló que “en ese día a día, de todos nosotros, dejamos de voltear y ver a las personas más vulnerables; no nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos la inmensa oportunidad de tocar vidas. De hacer que a partir de hoy, la vida de estas personas sea diferente y que pueden tener una mejor calidad de vida”.

La Presidente Municipal pidió hacer un alto en el camino y ver cómo podemos ayudar a los demás, empezando por nuestra propia casa, con nuestros familiares, por las personas solas, abandonadas; ayudando a todos los que están alrededor de cada uno y hacerlo de corazón a corazón.

Mara Lezama pidió hacer un alto en el camino yayudar a los demás

Destacó que el mayor obstáculo que enfrentan las personas con alguna discapacidad, es la falta de comprensión y la indiferencia de los demás. “A pesar de ello –dijo- día a día nos dan lecciones de entereza, de voluntad, de no rendirse, nos muestran que no hay obstáculos, que no hay absolutamente nada que pueda detener sus sueños”.

“Hoy los beneficiados nos dan una gran lección. No hay obstáculos que para ellos puedan detener sus sueños, de las cosas más especiales que vivo, es eso: la gestión social”, agregó.

Mara Lezama entregó a la menor beneficiaría Luisa Yaretzi Jiménez Rodríguez sus aparatos auditivos

Felicitó al equipo de Gestión Social y expresó que esta dependencia es un bastión en esta administración.

“Me siento muy contenta por haber encontrado en mi camino gente maravillosa que dona estas veinticuatro ayudas funcionales, entre sillas de ruedas convencionales, sillas y carriolas para personas con parálisis cerebral infantil y aparatos auditivos, entre otros”, argumentó.

La Presidente Municipal Mara Lezama entregó a la menor beneficiaría Luisa Yaretzi Jiménez Rodríguez sus aparatos auditivos con los que a sus dos años y siete meses de edad por primera vez escuchó la voz de su mamá, quien emocionada observó cómo su pequeña hija prestaba atención, reaccionando a todo lo que ocurría a su alrededor, con lo que emocionó a todos los asistentes; le fue entregada una silla de ruedas PCI (Parálisis Cerebral Infantil).

En este evento, se dio a conocer “El Corazón de los Sueños”, que consistió en que cada persona que donó ayudas funcionales obtuvo por parte del beneficiado un corazón impreso en calcomanía y éste a la vez lo adhirió al muro del corazón de los sueños que estuvo en el lugar del evento y posteriormente, en la entrada principal de las oficinas de la Dirección de Gestión Social; el diseño en forma de corazón lleva nombre del beneficiado, así como del benefactor.

Los corazones que se entregan tienen color según lo donado: Corazón amarrillo, donador de sillas PCI; Corazón rojo, donador ayudas varias; Corazón verde, donador de medicamentos; Corazón azul cielo, donador de aparatos auditivos y Corazón azul rey, se le otorga al que done sillas de rueda convencionales.