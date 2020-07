Entrega IMSS Quintana Roo medicamentos a domicilio por la pandemia

Para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus o COVID-19 y la afluencia de consultas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo lleva a cabo el programa piloto para surtimiento de recetas a domicilio.

A la fecha, se han surtido mil 592 recetas en los domicilios de pacientes con padecimientos crónico degenerativos como: diabetes, hipertensión arterial y enfermedades del corazón, entre otras, los cuales son susceptibles de contagio y presentar síntomas graves por COVID-19.

En este sentido, la titular de la Oficina de Representación Quintana Roo, Xóchitl Refugio Romero Guerrero, dijo que el objetivo es garantizar el acceso y la continuidad de los medicamentos a aquellas personas que deben permanecer aisladas en sus domicilios, especialmente personas mayores con tratamientos para el control de enfermedades y recetas resurtibles vigentes de Primer Nivel Atención.

IMSS atiende a pacientes susceptibles de contagio COVID-19

La estrategia del IMSS Quintana Roo funciona con el apoyo de personal contratado por tiempo determinado, que realiza las entregas conforme a los domicilios proporcionados por los derechohabientes, en un plazo no mayor a tres días desde su programación por parte del call center que los derechohabientes utilizan para este fin.

Las unidades que participan en este programa piloto son el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Chetumal, el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 2 en Cozumel y el HGZ No. 3 en Cancún.

Asimismo, las UMF No. 4 en Isla Mujeres, No. 5 en Pucté, No. 6 en Felipe Carrillo Puerto, No. 11 en Playa del Carmen y No. 13, 14 y 16 en Cancún.

