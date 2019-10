1 /4 Entre dolor e indignación, madre de Maximiliano llora y agradece ayuda en redes Entre dolor e indignación, madre de Maximiliano llora y agradece ayuda en redes Entre dolor e indignación, madre de Maximiliano llora y agradece ayuda en redes Entre dolor e indignación, madre de Maximiliano llora y agradece ayuda en redes

A través de las redes sociales, madre y tía de Maximiliano escriben unas palabras a las personas que han apoyado en localizar a Max, tanto que el texto es desgarrador, donde exigen justicia y a la vez temen que la vida del chico esté en peligro, al grado de que ya no se encuentre con vida.

“Queridos amigos y familia... Max aún no aparece, la información que nos da ministerio público no son alentadoras, pero su papá y yo estamos haciendo lo humanamente posible por encontrarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparece otro joven en el interior de un antro en Cancún

Gracias a todos los que han estado de la mano a mi lado, se los agradezco en el alma y les suplico que no dejen de rezar. No perdamos la fé”, decía una de las más de cinco publicaciones que ha hecho la madre.

Entre dolor e indignación, madre de Maximiliano llora y agradece ayuda en redes

En tanto la tía también con palabras muy emotivas y con ganas de hacer justicia, escribió lo siguiente: “Despierto de madrugada y siento una angustia que jamás en la vida había sentido, una fuerte opresión en mi pecho que no me deja en paz, sentir como se les desgarra el alma a mi familia y no recibir ninguna noticia por parte de las autoridades en Cancún... algo me dice que tengo que estar ahí, luchar por lo que yo siempre proclamo… JUSTICIA y no voy a parar! Ustedes saben perfectamente lo que significan para mí mis sobrinos y el amor inmenso que siento hacia ellos, sigamos difundiendo, créanme que ha sido muy útil la difusión que le hemos dado a través de esta publicación y ahora los medios locales de Cancún”, parte del texto.

La familia solo pide que Maximiliano regrese con vida y sobre todo que en estos momentos de angustia puedan compartir en todas las plataformas posibles la desaparición del joven de apenas 18 años de edad.

Entre dolor e indignación, madre de Maximiliano llora y agradece ayuda en redes

Como ya se sabe, Maximiliano vino a Cancún para vacacionar unos días y estando el pasado sábado y parte del domingo en el bar Distrito Cavana con uno de sus amigos, desde el 27 de octubre ya no se sabe nada de él, que la última vez que fue visto fue en el bar antes mencionado a las 2:30 horas.

MÁS INFORMACIÓN DE: Quintana Roo, AQUÍ

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía de Quintana Roo, que hace unas horas ya emitieron la alerta sobre la desaparición de Maximiliano, que de igual modo los agentes ministeriales están en la espera de una orden de cateo para inspeccionar el establecimiento donde fue visto por última vez.