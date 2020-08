Entraría el sábado a las 7 de la noche como tormenta tropical a Quintana Roo | Entraría el sábado a las 7 de la noche como tormenta tropical a Quintana Roo

El gobernador del estado de Quintana Roo dio a conocer hace unos minutos que la depresión tropical N°14 sigue su ruta hacia el norte y afectará más a Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Puerto Morelos y Cancún, pues se espera que en la próximas horas sea tormenta tropical, además dijo que estaría llegando a Quintana Roo el sábado a las 7 de la noche.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes en Miami Florida, Estado Unidos, hoy por la tarde la depresión tropical N°14 estaría tomando fuerza y convertirse en tormenta tropical y se llamaría Marco, pues Laura ya tiene dueño y fue la depresión tropical N°13, el cual se encuentra justo atrás del antes mencionado.

En informe del gobernador de las 10:30 horas, dijo que en estos momento la depresión tropical N°14 se encuentra frente a las costa de Honduras y se sigue moviendo a 18 kilómetros por hora, con vientos de 50 kilómetros por hora, además dijo que este fenómeno está trayendo mucha lluvia y viento.

Carlos Joaquín mencionó que el sábado es el día donde se sentirá más la fuerza de la futura tormenta tropical Marco y se prevé que llegué entre las 6 y 7 de la noche a Quintana Roo y de acuerdo a su trayectoria, los municipios más afectados serían los que están en la zona norte, es decir Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Puerto Morelos, Cancún e Isla Mujeres.

Hace unas horas, en el reporte de las 10:30 de la mañana, el mandatario había dicho que pasaría por Akumal, Tulum, pero tras la actualización del Centro Nacional de Huracanes, ahora mencionó que sigue yendo hacia arriba, es decir hacia el norte y estaría pasando en la frontera de Tulum y Playa del Carmen; ahora solo queda esperar el informe de las 13:30 horas, donde darán más detalles.

Por último, Carlos Joaquín pidió a la ciudadanía no alarmarse y estar atentos a medios oficiales, además señaló que no es momento de hacer compras de pánico, ni mucho menos de entrar en pánico, pues hasta el momento no llegará como huracán, además de que pasará se alejará rápido de Quintana Roo. Gerson Pech