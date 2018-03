EFRÉN MARTÍN / Diario La Verdad Mahahual.- Enjambre de moscos azota a la población de Mahahual Son invitados inesperados, de hecho nadie los convocó, pero ahí están en Mahahual y no pasan desapercibidos tanto por los locales como por el turista nacional y el internacional. No respetan color de piel, sexo, religión ni estatura, son una plaga para la ciudad del sur del estado. Y es que luego de 12 años, los moscos afectan a la comunidad de Mahahual, por lo que los pobladores y prestadores de servicios turísticos urgen se implemente una campaña especial de nebulización. De acuerdo con el alcalde de Mahahual, José Luis Rosas Sánchez, las recientes lluvias han generado la plaga, causando afectaciones al turismo y a los propios habitantes. Según a autoridad municipal en Othón P. Blanco, si bien la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), ha realizado labores de nebulización en varias ocasiones, la presencia de los insectos no solamente prevalece, sino que ha ido en aumento. En este contexto, José Rosas afirmó que los habitantes del poblado costero y hasta los propios prestadores de servicios se han visto obligados a quemar cartón para hacer humo que aleje a los moscos. No obstante, en algunos casos han sido sancionados por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el argumento de afectar el medio ambiente, aunque esté de por medio las molestias que generan los moscos y las posibles enfermedades transmisibles. En Mahahual radican habitan un promedio de cuatro mil 300 personas distribuidas en tres fraccionamientos, además de que se tiene un flujo importante de población de paso, es decir turistas. El alcalde de la comunidad solicitó la intervención de las autoridades para combatir la presencia de estos insectos y, en tanto esto ocurre, con recursos propios, realizan trabajos de fumigación en porciones menores en las áreas donde consideran está acentuado el problema. “Ojalá nos apoyen porque es inusual la presencia que tenemos por parte de los mosquitos. Hasta el momento esto no ha afectado las actividades turísticas pero no hay que esperar a que eso pase”, dijo.

