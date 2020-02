Engañan a 764 familias de Playa del Carmen con viviendas de mala calidad.

La familia afectada.

En febrero pasado se dio a conocer una inversión por más de 118 millones de pesos a beneficiarios del Programa de Mejoramiento Urbano, en su vertiente de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Vivienda).

Pero una de las familias beneficiadas denunció que el programa federal que promueve un subsidio de 240 mil pesos para ampliar o remodelar una vivienda a través de la constructora JFK entrega materiales de mala calidad, trabajos incompletos y un desvío de recursos debido a que la construcción no supera los 50 mil pesos, por lo que hay un faltante de 190 mil.

Al respecto el matrimonio integrado por Hermelinda Elena Gutiérrez Chi y Santos Marcial Sosa Moo denunciaron irregularidades debido a que ellos nunca recibieron el dinero en efectivo, sino que este le fue entregado a la constructora JFK, pero esta entregó materiales de ínfima calidad que convierten las construcciones en un peligro debido a lo pobre de los materiales.

“Aquí empezó de que todos empezaron a trabajar mal, sin embargo poquito a poquito mi esposo lo fue mejorando con ellos, reparando todo hasta que llegó todo el cuadro listo para techar y lo aceptamos porque sabemos que está reforzado porque mi esposo, yo tuve que pedir un préstamo para más cemento porque ellos lo hicieron con poquito cemento y a mi no me gusta”, dijo Hermelinda Elena Gutiérrez Chi.

Denunció que el ingeniero responsable sabía que eso no es así, incluso señaló que las bovedillas empezaron a romperse, las vigas frágiles, por lo que reclamó que esas no son las construcciones del presidente, porque él anunció viviendas de calidad; ante este escenario pidió al ingeniero que no continuara con la construcción porque es un peligro para su familia.

“Para ellos son las empresas las que deciden, pero eso no sé si es verdad, porque mucha gente ha venido a verme y me empiezan a decir que ellos -las empresas- están haciendo mal las cosas (...) la arquitecta Leticia, antes que empiece el programa ella dijo que cualquier cosa que se esté haciendo mal que lo reportemos, que las casas las iban a dejar al 100%, como para que después me digan que eso no se va a llevar”, denunció.

El matrimonio avecindado en la Colonia Nueva Creación exigió la intervención del presidente de la República ante lo que podría ser un fraude debido a que ahora que están descubiertos el personal de CONAVI y la constructora JFK amenazó con cancelar la obra mediante la firma de la renuncia voluntaria.

“Aquí está el cemento, cuando una bolsa se rompió porque el cemento es de mala calidad, le empecé a tocar y les dije -ese material está duro- y ellos respondieron ‘no así lo vamos a ocupar, no pasa nada’, pero cuando les dije no se puede ocupar porque está duro, mi hijo me dijo tómale fotos, y ahí se ve cómo está el cemento hecho bolas”, denunció Santos Marcial Sosa Moo.

