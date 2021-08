Engaña Otoniel Segovia Martínez a empresarios de Mahahual.

Los restauranteros de Mahahual aseguraron que fueron engañados por el presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez, ya que el Ayuntamiento no ha contribuido en las labores de contención de arribazón de sargazo en la Costa Maya.

Por principio de cuentas, el presidente de la Asociación de Restauranteros de Mahahual, Luis Gómez Joaquín, aseguró que nunca se instalaron las barreras antisargazo, a pesar de que el Ayuntamiento afirmó en un comunicado oficial que tal proceso ya había iniciado.

Para nada, no hay ninguna barrera, incluso las anclas que sí se pusieron están mal instaladas; no se hicieron como habíamos acordado, hicieron caso omiso y lo que hay no sirve para nada.