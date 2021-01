Enfrentan negocios cierres por Covid-19 y Robos en Quintana Roo

Negocios del estado de Quintana Roo siguen sufriendo los estragos del Covid-19 en todos los municipios tanto de la zona norte como del sur, cerrando por no tener cobertura económica para cubrir gastos, pago de empleados y saldar deudas a proveedores, sumado al problema de la pandemia el sector empresarial también se enfrenta a los robos e negocios que siguen en aumento siendo Cancún con mayor índice de casos desde el mes de octubre a la fecha.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que poco más de 6 mil 700 negocios cerraron en Quintana Roo desde el mes de marzo, fecha que fue el declive de varios sectores, como el turismo, servicios y empresarial por la pandemia del Covid-19 que puso en cuarentena al estado, perdiéndose más de 100 mil empleos.

Negocios en Quintana Roo afectados por el Covid-19

Covid-19 y Robos cierran negocios en Quintana Roo

En los datos del Inegi se observa que el estado de Quintana Roo fue el que obtuvo el mayor índice de negocios cerrados a nivel nacional con el 31.88%, además de colocarse entre los estados con mayor número de personas desempleadas con el 39.77% tan solo por arriba de Campeche con el 32.4% y la Ciudad de México con el 31.03%.

Por las cifras que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la recuperación económica para los negocios en el estado de Quintana Roo será difícil este 2021 si no se de la apertura al 100% en el semáforo epidemiológico mientras se continue en amarillo con el aumento de casos de Covid-19, no se recuperen los empleos perdidos y no se ponga un alto a los robos a comercios que desde el mes de octubre presentan un incremento de casos según lo indica el semáforo delicitivo del estado, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aumentan robos a negocios en Cancún

En los datos que muestran las dependencias de seguridad se observa que hasta el mes de noviembre un total de 3 mil 517 casos, 2 mil 105 con violencia y 1 mil 412 sin violencia, siendo Benito Juárez con el mayor número de casos con 2 mil 896, seguido de Solidaridad con 311, Othón P. Blanco 147, Cozumel 68, Tulum 33, Puerto Morelos 23, Bacalar 12, Isla Mujeres 10, Felipe Carrillo Puerto 9, Lázaro Cárdenas 5 y José María Morelos con 3 casos de robos a negocios siendo el municipio con menor incidencia.

Robos a comercios a la orden del día en Quintana Roo

Todos estos números muestran que el 2021 será un año difícil para los comercios y negocios de Quintana Roo mientras no se tenga una fuerte recuperación económica para el sector y los robos le quiten lo poco que les queda para levantar las cortinas de nuevo.