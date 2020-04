Enfermero de Cancún narra su experiencia en el área de aislamiento del Covid-19

Para muchas personas el Covid-19 es un invento, algo que no existe y por consiguiente no les puede afectar, pero cuando cualquiera de ellas tenga que acudir al área de emergencias en un hospital debido al virus, estará aislada, absolutamente alejada de todos debido al alto riesgo de contagio, siendo únicamente atendida por los doctores, así como enfermeros que día tras día nos piden quedarnos en casa.

Un enfermero de Cancún utilizo las redes sociales para narrar con detalle su experiencia en el área de aislamiento en un nosocomio, donde otorga atenciones a los infectados con el Covid-19, lugar que describe en su escrito como una zona silenciosa y solitaria, donde los enfermos están rodeados únicamente de cuatro paredes, así como personal médico.

Enfermero cuenta cómo es estar en un área de aislamiento

Como parte del personal en un hospital de Cancún cuenta como cada día aumenta la llegada de gente contagiada por este virus y debido a esta situación en muchas ocasiones no les alcanzan las camas o el material médico, motivo por el cual reitero el llamado a quedarse en casa, siendo este el único método efectivo para frenar el contagio.

A continuación te dejamos el texto completo escrito por el enfermero de Cancún:

Día 20. El día llegó. Algunos no lo creían, otros ya sabíamos que sucedería. Lo que tanto tratamos de evitar ya está aquí. De antemano mil gracias a toda la gente que no creyó en nosotros. A los que les valió madres toda la campaña de "quedate en tu casa", a todas esas personas que se creen invencibles y que dieron por hecho que esto era una broma. Así luce nuestra sala de urgencias a las 3:30 am.Hoy recordaremos esta fecha en que el sistema empieza a ser completamente rebasado, cuando el IMSS HGR 17 inició el proceso de fase 3. Nuevamente nos quedamos. Creo que hoy fue más por saber que sucedería o cuál sería nuestro futuro que decidí estar aquí. Durante todo el día el aislado covid fue sobrepasado. Con poco personal, muchos pacientes ventilados y sin la esperanza de moverlos rápido a piso por que ahí la situación es peor, aun así los compañeros no se rajan y siguen en pie de lucha. Se rumoreaba que mañana las cosas ya serían diferentes. El ambiente se sentía tenso pero tratamos de dejarlo pasar. Nadie lo dice, pero en el fondo todos lo pensamos. Hoy extrañe a mis hijas como no tienen idea, pero me lo dijo un buen amigo, mejor que estén ahí a que estén aquí. Vimos más compañeros llegar a consultar. Todos con sintomatologia típica y rezando por qué no sea el virus. En lo que podemos tratamos de ayudarlos, vaya ellos se infectaron por estar aqui, creo que lo menos que pueden hacer por ellos es ayudarlos, por que además no los están incapacitado como debería ser. Hoy nos dijeron que algunos de los nuestros ya fueron diagnosticados como positivos. Eso nos frustra. Ya no tenemos lugar el en aislado y los pacientes siguen llegando, por lo que empezaron a verse en el área de choque y tensión creció más. Durante la noche la situación no cambio. Los pacientes en choque se determinan como sospechosos covid y tienen que ir a algún sitio. Tenemos que lidiar con los familiares que no entienden la situación y amenazan al personal con demandarlo. No tenemos donde poner a los pacientes. La indicación fue simple y directa, se vacía urgencias... Ahora solo veremos pacientes covid. No se si a alguien más le suceda, pero mientras veo a mi compañera moverse para subir a sus pacientes, mientras preparo al mío ventilado para piso, mientras veo como la sala se queda vacía no puedo dejar de sentir temor. Miedo.. Miedo es lo que se siente. Y aun estando en esta etapa aun no tenemos claro qué sucederá, que es lo que vamos a hacer? que protocolos vamos a seguir? Tenemos equipos? Cubrebocas? Al menos son de buena calidad? Nos pondremos a decidir a quien tratar a a quien no? Si, eventualmente sucederá. No tenemos infraestructura ni medios para enfrentar lo que se viene. No somos héroes de nadie. No podremos serlo. No saldremos de esto si nuestras autoridades no se dejan de estupideces y la comunidad empieza a acatar las indicaciones. Ahora si, destellos de sobriedad se empiezan a dar. Cada vez más compañeros alzan la voz, empiezan a exigir, se empieza a dar forma a lo que se piensa. Pero lamento decirles que se tardaron demasiado, la exposición ya la tenemos. Ahora solo queda tratar de componer el camino de aquí en adelante. Tenemos esa responsabilidad. Los directivos han dejado en claro que no son competentes en esto, y nos toca a nosotros empezar a hacer que esto funcione. No encuentro una satisfacción mejor el día de hoy, que ver como un médico se enfrentó a alguien "superior" y le dio cátedra de lo que se debió hacer desde un principio. Fue tan satisfactorio ver como esta persona que antes se había burlado de nosotros no tenía ni palabras para responder. Al final seguimos como desde antes que la contingencia fuese declarada. En ceros. HGR 17. En inicios de fase III. Esperando a que lleguen.