Enfermedades con más casos nuevos en Quintana Roo durante el 2022

De acuerdo al último boletín epidemiológico estatal emitido por la Dirección de Servicios Estatales de Salud, la enfermedad con mayor registro de casos nuevos en Quintana Roo son las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio.



Este informe corresponde a la semana 13 del año en curso y en él, se han desglosado los nuevos casos de enfermedades por grupos de diagnósticos.



La infección en vías respiratorias, es el padecimiento lidera la lista con un total de 96 mil 244 casos, de los cuales el 57% únicamente corresponden a 54 mil 908 casos de infecciones respiratorias agudas.

En segundo lugar se ubican las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo con 14 mil 692 casos nuevos, de los cuales han predominado los pacientes con infecciones intestinales por microorganismos bacterianos con 13,419 casos (91%).



En tercer lugar se encuentran las Enfermedades No Transmisibles, las cuales no necesariamente se originan de una infección, sino que son patologías que necesitan un monitoreo a largo plazo; algunos ejemplos son la diabetes, la hipertensión, el asma, las intoxicaciones, entre muchos otros.



Este apartado cuenta con 13 mil 035 casos nuevos, sin embargo, los padecimientos con mayor número de pacientes nuevos en el estado son la gingivitis y la enfermedad periodontal con 3 mil 810 pacientes



“En la periodontitis, las encías se alejan de los dientes y forman espacios o bolsas que se infectan” explica la Odontóloga Carolina Morelos. “Cuando la periodontitis no se trata debidamente, los huesos, las encías y los tejidos que sostienen los dientes se destruyen, lo que ocasiona la pérdida de piezas dentales”.



Por otro lado, las Enfermedades Bajo Vigilancia Sindrómica ocupan el cuarto lugar; este apartado se refiere a todos aquellos brotes de síntomas y signos que potencialmente pueden ocasionar grandes daños a la salud pública.



El padecimiento con mayor registro de casos nuevos son las infecciones de vías urinarias; con 10 mil 628 casos que representan el 97% del total de las Enfermedades Bajo Vigilancia Sindrómica.



La Secretaria de Salud Estatal recomienda a la ciudadanía acudir a los sistemas de salud para obtener un diagnóstico oportuno. Llevar un control de enfermedades es fundamental para la administración de un tratamiento con el que se garantice una mejor calidad de vida a los pacientes.

