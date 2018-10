Encuesta de LA VERDAD revela que Uber sigue vigente.

Uber, la app de viajes compartidos para traslados en forma rápida y confiable en minutos, sea de día o de noche, sigue latente en las preferencias de los cancunenses, revela una encuesta de LA VERDAD.

A preguntas como ¿te gustaría que Uber regresara a Cancún? ¿Cuál crees que es el mayor beneficio de Uber en Cancún? ¿Por qué elegir Uber sobre otras opciones de movilidad? Las cifras quedaron de la siguiente manera.

La ciudadanía a favor de su regreso

En mayo de 2018 y luego de que en la sesión ordinaria número 28, presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, el Pleno de la entonces XV Legislatura aprobó por unanimidad, el dictamen por el que se expide la nueva Ley de Movilidad, misma que se reconoce el derecho humano a la movilidad de las personas y colectividades que habitan en la entidad.

Ciudadanos opinaron al respecto de la aprobación, ya que las plataformas digitales cumpliendo con los permisos necesarios podrán laborar legal y libremente, por tal motivo, en el transcurso de las semanas la plataforma UBER podría laborar nuevamente.

“Opino, que está bien que ahora si puedan laborar libremente los choferes de UBER, ya que antes siempre estaban siendo atentados en contra de su persona, y esto porque no estaban laborando legalmente, además si me dices a quien preferir, si a UBER o a los taxis verdes, yo me quedo con los de UBER”, Benjamín García, habitante del Municipio.