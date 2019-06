Encubre Chucho Pool saqueo de Aguakán

El colmo, como si no fuera suficiente las altas tarifas y los inconstitucionales cortes en el suministro que padecen miles de usuarios de agua de la zona norte de la entidad por la empresa trasnacional Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., conocida comercialmente como Aguakan, resulta que el legislador federal de Morena, Jesús de “los Ángeles” Pool Moo, protege a esta empresa.

Lejos de que a través de la tribuna de la Cámara de Diputados a la que llegó por el respaldo del electorado que creyó en Andrés Manuel López Obrador y su partido, denunciara los atropellos de que son objeto miles de usuarios por Aguakan, finge amnesia, argumentando que “hay otros temas”.

La empresa Aguakan aplica altas tarifas en Quintana Roo.

Como se sabe, Chucho Pool, suscribió en 2014 la autorización para que la concesión de esta empresa se ampliara al municipio de Solidaridad y además se prolongara por 39 años más, es decir hasta finales del año 2053, condenando con esto a miles de habitantes de este estado a pagar millonarias cantidades de dinero a un explotador grupúsculo empresarial.

Mientras tanto los habitantes de los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad, además de Puerto Morelos, pasan las de “Caín”, para cubrir los elevados montos de las tarifas mensuales, “las más altas de México”, de acuerdo a estudios especializados.

Se esfuma millonaria contraprestación

A cambio de esta nueva concesión, la empresa pagó una contraprestación de mil 80 millones de pesos al gobierno de Roberto Borge, más una renta mensual promedio de 20 millones de pesos; sin embargo, el gobierno estatal tuvo que intervenirla, embargándola, porque no había pagado nada, además de recibir decenas de quejas cotidianamente, al grado que el mismo titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, declaró que es una de las empresas con más denuncias por mal servicio y cobros excesivos del país, por lo que se revisaría la concesión para junto con otras instancias revocarla.

Pero esto no le interesa al diputado “Ángeles” Pool, ya que hace mutis. En tanto el mismo titular de la Comisión de Agua y Alcantarillado (CAPA), Gerardo Mora Vallejo, expuso que durante meses la empresa Aguakan no había pagado nada al gobierno del estado, amén de que los usuarios están cansados de cobros excesivos y malos servicios.

Aumentan quejas ante Profeco por altas tarifas de agua en Quintana Roo.

Tanto los directivos de esa empresa, como los funcionarios de Borge, y sobre todo los diputados, como Pool Moo, obraron de mala fe, ya que desde un origen sabían que era descabellada por decir lo menos, prolongar dicha concesión hasta el año 2053, y además añadiéndole el municipio de Solidaridad, siendo que la concesión original vencía en 2023.

Así, tanto el diputado local suplente Esquivel Cruz, dirigente de la Agrupación “Agua para todos”, como otros líderes vecinales, sostuvieron que existió un “perverso amasiato”, entre la empresa y el ex gobernador Roberto Borge, quien orquestó el “teatrito”, de la aprobación en los cabildos de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres y en el Congreso, la aprobación de dicha prórroga de la concesión.

Abusos y excesos de Aguakán

Todos los habitantes del norte de Quintana Roo saben de los abusos y excesos contra la ciudadanía y los cuestionamientos por la ampliación de la concesión durante la administración de Roberto Borge Angulo.

Esquivel Cruz, dijo que los directivos de esta empresa “están violando la Constitución, pues está contemplado que no deben clausurar tomas de agua, lo cual hacen y por si fuera poco, siguen cobrando por el concepto de tener dicha toma indefinidamente”, quien reconoció que Jesús Pool lejos de abanderar demandas ciudadanas en contra de esa empresa, la solapa y encubre.

Destacó que esta empresa comete muchas arbitrariedades y sobre todo cobros ilegítimos, ya que utiliza mucho el “redondeo”, es decir si consumiste 11 metros cúbicos, te cobra 20, si utilizaste 21, te cobra 30, además de un cobro adicional si te excedes y en el drenaje te cobra un 35 por ciento del consumo de agua del contribuyente, lo cual es sumamente excesivo, también, entre otros conceptos indebidos.

Pese a los abusos en el cobro de tarifas, el servicio es pésimo.

De ahí que está promoviendo decenas de amparos y sobre todo, entregó casi 20 mil firmas en una iniciativa para modificar la Ley de Tarifas correspondiente con la finalidad de obligar a la empresa a que cobre menos, algo que por supuesto el legislador campechano y “políglota”, omite.

Tanto en la CDMX y Mérida el pago es bimestral, no como en el norte de Quintana Roo, que es mensual y al triple de lo que se paga en dichas ciudades, donde por cierto, tampoco cobran por el mantenimiento de los desagües, como lo hace Aguakan, pero en los hechos, cuando llueve, son los municipios los que hacen esas tareas. Es decir esta empresa cobra por no hacer nada en este rubro.



Plan con maña para tranquilizar a inversionistas



Hace poco más de un año, Aguakan, para tranquilizar a sus inversionistas ante la posibilidad de una revocación en su concesión por mal servicio, abusos, etc., optó por judicializar su relación con el Gobierno del Estado y según informó, deposita ante un juzgado de la Ciudad de México el dinero por concepto de la contraprestación por la concesión en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen, pero en los hechos tal y como lo confirmó el director de CAPA, no existía tal dinero, de ahí el embargo.

En este contexto, Gerardo Mora Vallejo, titula de CAPA, expuso que Aguakan se sintió vulnerable luego que el Consejo Directivo del organismo público –dentro del cual tiene voz pero no voto- aprobó el retiro de la concesión en Puerto Morelos, ya que como se sabe, este municipio es de nueva creación y no suscribió nada legalmente.

Recordó que la concesión obliga a tener una contraprestación de alrededor de 200 millones de pesos anuales, o bien, el 10 por ciento de su facturación, lo que resulte mayor.

Privatización, un fracaso

En Latinoamérica, donde ha intervenido la empresa francesa Suez Environnement que ampara a Bal-Ondeo, accionista al 49% en Aguakan junto con Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD)-50.1%-, ha sido un fracaso, tal y como ocurrió en Argentina y Bolivia donde los gobiernos le rescindieron el contrato de concesión por 30 años, como consecuencia del mal servicio que prestaban, se precisó en dichos países. Algo que oculta Pool Moo y que debiera llevarlo a la tribuna de la Cámara de Diputados.

Cabe resaltar que GMD fue una de las empresas encargadas de construir la Autopista del Sol, México- Acapulco, misma que resultó un fracaso y tiene más de 20 años en reparaciones permanentes debido a su mala planeación y edificación.

Al respecto, el Consejo de Administración de Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC) está formado por 4 consejeros propietarios y 4 suplentes, de acuerdo a documentos de la empresa están los Ballesteros Zavala.

Los primeros son: Jorge Eduardo Ballesteros Franco (presidente), su hijo Jorge Eduardo Ballesteros Zavala; Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blázquez, a quienes todo indica, Jesús Pool les debe obediencia y no al pueblo que lo hizo diputado.



NUMERALÍAS

2014, año en que Chucho Pool firmó la autorización para ampliar la concesión de Aguakan

39 años más se prolongó la concesión de Aguakan en Quintana Roo

Mil 80 millones de pesos pasó Aguakán al gobierno de Roberto Borge

20 millones de pesos de renta mensual

3 veces más se paga de tarifa de agua en zona norte de Quintana Roo, comparado con Mérida y la CDMX

Altas tarifas en:

-Isla Mujeres

-Benito Juárez

-Solidaridad

-Puerto Morelos