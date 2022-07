Encierran autos de fans de Gloria Trevi en Playa del Carmen

Un grupo de más de 200 personas, tomaron las calles aledañas al supermercado Walmart en Playa del Carmen, para protestar por el encierro de sus vehículos en el estacionamiento. La empresa los encerró porque el área tiene un horario de apertura y cierre.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes, al término del evento gratuito que ofreció Gloria Trevi, en el centro de la ciudad donde familias, niños, adolescentes y adultos, se sorprendieron al encontrar sus unidades al interior del estacionamiento.

En un principio pensaron que, por seguridad, el supermercado decidió resguardarlos, pero la realidad fue otra.

Los guardias al ver la trifulca y que estaban golpeando las rejas, decidieron llamar a su patrón y al número de emergencias, los conductores también procedieron llamar al 9-1-1, argumentando que fueron víctimas.

En cuestión de minutos, elementos de la Policía Quintana Roo llegaron al sitio. Entrevistaron a los “afectados” y explicaron que habían dejado sus coches en el lugar porque no había espacio en otra zona, además de la seguridad.

Los agentes explicaron que el estacionamiento es exclusivo para clientes Walmart, es decir, es privada, no pública, por lo que el horario queda a disposición de la compañía.

Ante todo eso, fue después de una hora, cuando el encargado llegó al sitio y abrió las rejas de color negro, dejando que ingresen los propietarios para retirar sus autos.

Ante esta situación, en redes sociales, mostraron su indignación para con las personas y no con Walmart, ya que la culpa es de los propietarios de los autos, por “querer pasarse de listos”. El supermercado no ha dado su postura, “y no la dará porque tienen todo el derecho”, escribió una usuaria en Facebook.

