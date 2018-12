Encabeza alcaldesa encendido del árbol navideño en Playa del Carmen.

Invitados a la ceremonia aprovecharon para tomarse la foto con la alcaldesa.

La presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, al encender el árbol navideño que tradicionalmente se coloca en la plaza 28 de Julio, en su mensaje a los presentes conminó a la población a disfrutar estas épocas de paz y a transformarse en mejores personas y de ahí proyectarlo hacia la pareja, la familia y la sociedad.

“Es una delicia estar con ustedes esta noche en esta Navidad 2018 en Solidaridad; una tierra tan hermosa de gente trabajadora, cosmopolita, multicultural que venimos a vivir cerca del mar. Me gustó mucho que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente constitucional, por eso tengo fe y el anhelo que tengamos acceso todos los mexicanos y visitantes las bellas playas de México. Que no vivamos entre muros”, apuntó.

Así también en su mensaje a las familias solidarenses las invitó a estrechar lazos: “mis mejores deseos es que convivan en familia, se perdonen, se expresen, se besen, abracen, que dialoguen, que construyan”, dijo tras invitar a los presentes a ser mejores personas y reflejar esto hacia la familia y al exterior: “saber cómo podemos poner nuestro granito de arena y cuidarnos entre todos. Ser más compasivos unos con el otro”.

si quiero cambio, yo voy a cambiar. Si quiero resultados, yo voy a accionar. Si quiero paz, yo voy a amar. Si quiero transformar, yo voy a crear.



Mira, que ya amaneció: la 4ta transformación ya llegó.



Bienvenido, Señor Presidente López Obrador.

Es un honor.❤️���� pic.twitter.com/WaJA4UaOSK — Laura Beristain Navarrete (@LauraBeristain) 1 de diciembre de 2018

Beristain Navarrete conminó a los integrantes de su gabinete a trabajar en equipo y con el ejemplo: “seguir el trayecto de la verdad, del honor, de la justicia, del no robar, del no mentir y no traicionar. Del reconciliarnos los unos con los otros para poder vivir en paz y restaurar la seguridad; todo eso empieza desde casa”, finalizó.