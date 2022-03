Encabeza Yohanet Torres la lista de diputados pluris del PVEM

Finalmente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) despejó la incógnita respecto a quienes serán sus candidatos a diputados por el principio de representación proporcional o plurinominales y, colocó en el número uno de la lista a Yohanet Torrez Muñoz y, a Renán Sánchez Tajonar, también candidato en el Distrito XI, como su segunda opción.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, fue el propio dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez quien definió la lista que fue presentada ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y, que será registrada ante el órgano electoral desde este mismo jueves.

La lista con los nombres de las y los militantes del PVEM, propuestos como candidatos por el principio de representación proporcional ante las autoridades electorales del Estado

Uno de los principales argumentos para el doble registro de Renán Sánchez Tajonar, es que éste sería el único candidato “100 por ciento verde” que estaría participando en la elección del próximo domingo cinco de junio, donde por igual se renovará la gubernatura.

Sánchez Tajonar fue registrado anteriormente por el PVEM, como candidato a la diputación local por el Distrito XI cuya cabecera municipal es Cozumel; se estima que de acceder a la XVII Legislatura éste sería el coordinador de la bancada del partido.

La ahora candidata a diputada local por el principio de representación proporcional, Yohanet Torres invitó a sus simpatizantes a su registro ante el Ieqroo

Los otros candidatos de los distritos que representarán al PVEM, son la ex priísta Cristina Alcérreca, en el distrito IV; la ex panista Estefanía Mercado, en el Distrito X; la también ex priísta Susana Hurtado Vallejo, en el Distrito II, y la neojoaquinista, Yohanet Torres Muñoz como primera plurinominal.

El pasado fin de semana, La Verdad Noticias dio a conocer que los 15 candidatos de la alianza Juntos haremos historia por Quintana Roo, conformada por el PVEM, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y Fuerza por México (FxM), habían registrado en conjunto ante el Ieqroo a sus abanderados a las diputaciones.