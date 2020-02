Encabeza INAH próxima reunión para proteger cueva del templo maya en Playa del Carmen.

El sitio saltó a la fama tras su publicación.

La presencia de restos arqueológicos, una familia de murciélagos y la alta concentración de basura hacen de la cueva del templo de la estalagmita, bautizada así por el INAH, requiere protección inmediata, dijo en entrevista Roberto Rojo, presidente del Círculo Espeleológico del Mayab.

Cueva del templo de la estalagmita.

“Lo más importante es que el INAH central emitió un comunicado al respecto no solo sobre este hallazgo sino también de otros hechos en cuevas en la región no solo aquí en Playa del Carmen donde se han hallado más altares a lo largo del tiempo y en este comunicado habla de la temporalidad de este lugar”, comentó en entrevista.

Agregó que se trata de lugares sagrados para los mayas, que hasta ahora es lo que se saba, pero , dijo, creo que se refrenda cada vez que se descubren estos sitios en las cuevas por lo que deben ser preservadas y consideradas como un patrimonio arqueológico de los playenses razón por la cual el sitio requiere protección especial.

“La semana pasada iba a haber una reunión especial para ver lo de este sitio en particular, pero bueno a mi me dio dengue y ya no pudimos hacerlo, pero espero que muy pronto se pueda hacer una reunión con todos los sectores locales y estatales para ver ahora que se sabe de este lugar y otros lugares en donde hay vestigios cómo se debe proceder”, señaló.

Finalmente el biólogo y presidente del Círculo Espeleológico del Mayab AC reconoció que el lugar presenta contaminación, así mismo es el sitio donde anida una importante colonia de murciélagos que se alimenta de fruta, y posee los restos de un templo que presenta una destrucción parcial, por lo que llamó a proteger el sitio.