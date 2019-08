¿En qué anda la banda? Arte Joven Fest, en Cancún

En el marco del Día internacional de la Juventud(es), Casa de Cultura Cancún convoca por tercera ocasión a jóvenes, grupos y colectivos a formar parte de ¿En qué anda la banda? Arte Joven Fest, un evento que busca promover el reconocimiento de las expresiones artísticas y culturales de los distintos grupos de jóvenes que habitan la ciudad de Cancún, a través de un festival que reúna la diversidad de formas de ser joven.

¿En qué anda la banda? es organizado y curado por un comité organizador conformado por hombres y mujeres jóvenes que representan a grupos y colectivos de jóvenes interesados en la música, el arte, el deporte, la ciencia, el medio ambiente y el emprendimiento.

En la primera edición (2017) de ¿En qué anda la banda? Arte Joven Fest, participaron alrededor de 30 colectivos de ilustradores, muralistas, tatuadores, pintores, bandas de rock, cirqueros, malabaristas, gamers, bailarines, realizadores de cortos, emprendedores, fotógrafos; asistieron más de 800 jóvenes de 12 a 28 años de edad y 32 artistas con trayectoria. La tercera edición de ¿En qué anda la banda? Arte Joven Fest ha logrado sumar a más jóvenes y colectivos tanto en la organización como en la programación de actividades, además ha conseguido establecer alianzas con otras instituciones públicas que atienden a las y los jóvenes.

¿En qué anda la banda? Arte Joven Fest es, en el fondo, un proyecto de reconocimiento e inclusión. Como parte del programa de actividades de la tercera edición de ¿En qué anda la banda? Arte Joven Fest, se presentarán conciertos de bandas de rock locales y foráneas, reggae, solistas, raperos. Se llevará a cabo la final regional de Freestyle rap “Rumbo a Colombia”, organizado por Paraíso Rap y Colectivo Pandora.

Marcela Torres, Directora del Festival

Se presentarán cortometrajes realizados por talento cancunense. Se darán cita los gamers y cosplayers. Se llevará a cabo una edición especial de “Los dibujantes de Cancún”, proyecto del artista visual y promotor Jaime Villegas, que en esta ocasión presenta “Los dibujantes con la banda”. Habrá demostración de tres proyectos que promueven la actividad física de las y los jóvenes: Parkour Cancún; Colectivo Guacamole, que trabaja para eliminar el estigma en torno al skate y darlo a conocer como un deporte; las Roller Derby, chicas que ven en este deporte un medio para empoderar a las niñas y jóvenes. Habrá también un bazar de artesanías y alimentos, en donde las y los jóvenes presentarán sus emprendimientos.

Algunas de las organizaciones que participarán en esta edición son: Coexiste, cuya labora es trabajar por el desarrollo sostenible; Plant for the planet, que combate crisis climática; Unidos, que tiene por tema el tejido social juvenil y Love your self; quien concentra sus esfuerzos en la concientización de enfermedades mentales. Otra de las novedades de ¿En qué anda la banda? Arte Joven Fest, es la presentación del Primer Manifiesto de las Juventudes Cancunenes, que pretende ahondar en el conocimiento de las juventudes cancunenses y en su motivación a participar por la mejora de la sociedad. El evento se llevará a cabo el sábado 24 de agosto en las instalaciones de Casa de Cultura Cancún, en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Todas las actividades son gratuitas.