En pausa más de 30 mil habitaciones en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos

A través de un comunicado por parte de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres , dieron a conocer que la ocupación hotelera sigue disminuyendo, además de que sigue incrementando el número de hoteles que han tomado la decisión de cerrar temporalmente, debido a la contingencia por coronavirus.

En el comunicado se logró apreciar que ahora ya son 125 hoteles en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres que cerraron de manera temporal sus operaciones, además de que mantienen la pausa 38,070 habitaciones en los tres destinos, cosa que nunca antes se había visto en la historia de estas tres ciudades.

En este sentido, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres , añadió que el promedio de ocupación es del 3.8% en Cancún, del 5.6% en Puerto Morelos y del 1.4% en la Zona continental de Isla Mujeres, cosa contraria al año pasado, pues en abril del 2019 la ocupación era del casi 90%.

Cierran más hoteles en Cancún

Hay que destacar que esta pandemia no sólo ha afectado a los hoteleros, sino a toda la ciudadanía, pues al no salir y al cerrar varias empresas, muchas personas pierden su trabajo y no llevan dinero para el pan de cada día, además de que muchos viven al día, es decir que ganan de lo que venden diariamente.

Hay que recordar que en Quintana Roo ya son 216 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 99 están en aislamiento social, 58 hospitalizados y 42 recuperados; 661 casos negativos, 187 casos en estudio y 17 defunciones; Cancún es el municipio con más casos de COVID-19, 156 pacientes positivos de este virus.

Por último las autoridades siguen pidiendo a la ciudadania, lavarse las manos durante 20 segundos, al toser o estornudar, hacerlo con el ángulo del brazo o con un pañuelo desechable para luego tirarlo a la basura, utilizar cubre bocas al salir de casa, cuando sea necesario salir y aplicarse gel antibacterial.