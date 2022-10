En “escombros” 28 Casas de Cultura

En “escombros” las 28 Casas de Cultura

El gran reto del nuevo gobierno de Quintana Roo es la Cultura debido a que en los últimos seis años se mantuvo una marginación en este mismo sector, sin embargo también existen edificios que son funcionales, que generan ingresos y se encuentran también en pésimas condiciones por lo que se solicitará una auditoría.

“La Biblioteca de Othón Pompeyo Blanco es el edificio más decente, ha sido el único edificio al que se le ve que invirtieron los otros 28 están cerrados, me comuniqué vía telefónica a cada una de las Casas de Cultura, pedí fotografías, ahora que llegué las veré personalmente, no hay un buen augurio de esas Casas pues están cerradas”, dijo Lilian Villanueva, la actual Directora del Instituto de Cultura de Quintana Roo.

Muchas de los centros de cultura en el estado pueden operar y generar una ganancia decente para poder mantener sanos los edificios sin embargo eso no se ha hecho y al contrario solo se han ido deteriorando.

“Entré al museo más importante de Bacalar, el más visitado, el que más recursos debe ingresar y había cubetas para las goteras, ¡oye!, ¿cómo vamos a recibir gente así?, la verdad no se vale porque son edificios que deben ser sostenibles que ingresan recursos, puede no ser suficiente para una remodelación, pero sí suficiente para mantenerlo de manera decente. Estamos trabajando justo en ese proyecto con administrativos con planeación”, señaló la encargada de la cultura.

Cultura iniciará desde cero en Quintana Roo

Prácticamente la cultura fue olvidada en el sexenio de Carlos Joaquín y el cargo estaba al mandó de Jacqueline Estrada Peña, quien aseguró antes de irse que dejó una agenda cultural importante, esto a pesar de que 28 edificios permanecen cerrados, sin luz, agua o con serios problemas en sus estructuras.

“No me gusta generalizar porque de entrada no las he visto todas físicamente debo terminar de recorrer los 28 edificios. Lo que me preocupa es que hay un bajo alumnado porque no hay oferta de infraestructura, pues un papá no confía en llevar a un niño a un lugar así, como la escuela de Música que no tiene agua, ni luz y los registros están rotos.

Lilian había tenido un acercamiento con la cultura y en algún momento estuvo al mando de la subsecretaría de cultura. Al finalizar en ese momento su periodo en el cargo dejó en orden libros en la biblioteca que hoy están podridos, por tal tema hará una auditoría.

“Yo creo que habrá auditoría, es necesario y sano, no me gusta pero si tengo que ver que se hizo bien y que se hizo mal, no quiero cometer los mismos errores, eso es por ley, soy abogada, no es cacería pero sí que se revise, es dinero de ciudadanos y esta transformación es así”, dijo.

Los recursos se fueron en la nómina

En el último recurso que se destinó a cultura en el estado se emplearon 62 millones de pesos y todo se fue en pagos de nóminas en empleados de casas de la cultura que no están operando, por tal motivo se revisará esta parte para poder avanzar.

“Lo único que vi era 62 millones para nómina y básicos, tengo que ver cómo reubicar, si no tenemos recursos para operar para que queremos pagar tanto en administración, no puedo dar aún un diagnóstico completo de la situación, llevo tres días contando fin de semana, apenas me sentaré con los administrativos a buscar propuestas, yo confío en que si se puede”, comentó.

