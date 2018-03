“En el camino encontré la pasión”

Elizabeth Morales/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- “En el camino encontré la pasión” Octavio Santiago, es originario de Cancún, tiene 33 años, y se considera un apasionado del arte, la buena comida y la buena bebida. El empresario también es promotor de la cultura gastronómica en Cancún y Puerto Juárez, propietario del restaurante más antiguo de Cancún y chef ejecutivo de una de las banqueteras más importantes de la zona. ¿Por qué decides estudiar gastronomía? Alguna vez escuché que un chef dijo que la gastronomía te escoge y es muy cierto, toda mi vida estuve involucrado en el tema del arte, en la pintura, escultura y demás, siempre me enfoqué por ese lado. Llegó la hora de tomar la decisión de qué estudiar, estaba entre música y bueno no me quedó de otra que estudiar gastronomía y en el camino encontré la pasión en esto y estoy muy feliz desarrollándolo. ¿Por qué y en qué te especializaste? Por el tema del restaurante, que va enfocado al tema de mariscos y productos del mar, también me dedico a los banquetes y ahí trabajamos todo tipo de carne, aves etcétera, pero lo que me fluye más es el producto del mar. ¿Cómo fusionas lo mexicano y los mariscos? Yo creo que es la trayectoria que he tenido, creo que fueron (años) muy intensos, en vez de trabajar ocho horas trabajé más de 16. Tomé lo mejor de todo lo que aprendí y le di mi toque particular. Después viaje por México y empecé valorar todavía más la cultura y la comida y ahí fue donde decidí irme por lo mexicano y ahora lo que hago es una fusión entre mexicano con aires internacionales. ¿Qué es lo que te inspira a crear un nuevo platillo? Me gusta el resultado, me gusta que la gente sienta algo al probar el platillo y lo que hago al momento de crear es desconectarme, me gusta crear solo, nadie en la cocina mas que yo y desconectarme de todo y al momento de emplatar, para mi sentir ese resultado es lo que me llena. No te pierdas la entrevista en Youtube:

