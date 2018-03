¿En dónde quedó la cajita? Mil 500 usuarios afectados en investigaciones

Jesús Faudoa/Diario La Verdad Cancún.- Más de mil 500 usuarios de la empresa de seguridad First National Security de México SA de CV se vieron en la difícil situación de quedar en la expectativa de qué pasará con sus pertenencias que tenían en resguardo de la empresa, ya que personal de la Secretaría de Marina y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) abriera y confiscara sus pertenencias, trasladándolas a sus instalaciones centrales en la Ciudad de México. El coordinador general de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS), quien no se identificó con los usuarios, dijo que las cajas ya se habían abierto y el contenido se estaba embalando y, para poder ser recuperado, cada usuario tiene que ir hasta su central y demostrar la procedencia del contenido de la caja para recuperar su contenido. También aseguró que el proceso es “meramente legal” y que la acción es parte de una investigación en contra de la empresa. Algo que extrañó a los usuarios fue la presencia de la UEIDCS, ya que la investigación no va en relación de un delito con narcomenudeo ya que esta dependencia investiga delitos en relación con materia de narcóticos. El abogado que representa a la empresa de seguridad, Jorge Abraham Magaña, encaró al coordinador y le dijo que fueron a CDMX y que se pusieron a disposición de las investigaciones, que les llevaron una base de datos de los usuarios y que les indicaran qué cajas querían investigar, a lo que el coordinador les dijo que el abogado sabía por qué estaban haciendo el aseguramiento. Abraham Magaña dijo que si existe alguna orden de un juez, no se la mostraron y que él piensa que están cometiendo actos en contra de la ley. Añadió que la orden debería de ser en contra de las mil 500 cajas, porque cada caja tiene un arrendatario. Una de las afectadas, comentó que tenía resguardado millones de pesos en la caja de seguridad y que no sabe si su dinero estará íntegro al momento de ir a reclamarlo en las oficinas de la Seido. Otra persona se acercó al medio y nos dijo que la empresa, según información de una buena fuente de la Subprocuraduría, “les falto hacer un trámite, un pago de un permiso en contra lavado de dinero”, indicó que se basaron en ese hueco para revisar a la empresa y “confiscar las cajas por culpa de la empresa”. “Le voy a decir (al abogado) que los de la Seido me avisaron, es buena fuente, que porque ellos no tienen un permiso desde el 2013 que no renovaron o no lo pagaron, por eso dijeron ‘de aquí nos agarramos’”, dijo. También aseguro que la empresa no les dio ninguna garantía del contenido de las cajas.

