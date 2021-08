En deplorables condiciones bomberos de Chetumal.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Chetumal denunciaron que se encuentran en paupérrimas condiciones, a grado tal que piden regalados pantalones tácticos a policías y militares, además que no quieren usar los camiones para que “puedan llegar” hasta la próxima administración municipal.

De forma anónima, a fin de que no sean víctimas de represalias, mencionaron la serie de deficiencias que a diario deben superar para poder cumplir con su labor.

Entre ellas destacan las malas condiciones en que se encuentran los vehículos para el combate de incendios, la carencia de equipo de trabajo y hasta la falta de ropa adecuada para atender las emergencias.

Las botas están están rotas, los pantalones tácticos, quienes tenemos conocidos policías, les pedimos nos regalen los qué ya no usen para nuestro trabajo o algunos también las conseguimos de oportunidad con militares.

También mencionaron que no reciben alimentación por parte del Ayuntamiento, tal cómo ocurre en otras corporaciones, a pesar de que desempeñamos jornadas de 24 horas continuas de trabajo.

Algunas veces no tenemos dinero para llevar algo de comer, claro qué los compañeros no te abandonan. Y qué podemos decir de nuestros vehículos, nos dice qué tratemos de no usarlos, para qué aguanten la entrega de la próxima administración.