En cuatro meses habrá desabasto de medicamentos contra VIH en Quintana Roo

La Red Positiva de Quintana Roo detalló que en cuatro meses habrá desabasto de medicamentos retrovirales para los tratamientos de las personas seropositivas o que viven con el virus, el experto Roberto Guzmán en representación de esta asociación señaló la efectividad de estos para evitar la propagación de la enfermedad y para mantener saludables a quienes luchan para ser indetectables o no contagiosos.

“Es un tema muy importante, yo soy parte del Conasida, soy un vocal de las ocho que hay en todo el país, es decir sociedad civil que representa una vocalía dentro de la Conasida, que es el consejo nacional, quien preside es el señor presidente junto a López-Gatell, nos reunimos con el consejo, pero desde hace cuatro meses hemos tenido mesas de trabajo con el Insabi y con el Unops que crea el gobierno actual de López Obrador, encargada de comprar medicamento, se acerca un desabasto”, señaló el ponente.

Según los señalamientos de Roberto Guzmán, no se han hecho las compras de medicamento a tiempo y eso ocasionará un desabasto, e incluso hay material que aún no se decide si se comprará o no.

“Yo lo que te puedo decir de la semana pasada, hay claves (así se manejan los retrovirales), hay claves que todavía no se deciden si se van comprar, hay muy pocas que ya se compraron, pero el dilema fuerte que vamos a tener nosotros cuando se compren, (que deberían haberse comprado desde abril y mayo, no ahorita), es la distribución a todos los estados y a todas las organizaciones, principalmente a los Centros de Salud, los Capasits y los Imss”, dijo el entrevistado.