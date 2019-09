1 /5 El relleno sanitario clandestino. Basura depositada en avenida Lilis. En crisis de la basura en Playa, brotan basureros clandestinos En crisis de la basura en Playa, brotan basureros clandestinos En crisis de la basura en Playa, brotan basureros clandestinos

Mientras que Villas del Sol, Colosio y la Guadalupana pagan las consecuencias de la ausencia de recoja de basura, responsabilidad de la administración que preside Laura Beristain, ahora los habitantes de las colonias In house y Las Flores decidieron depositar sus deshechos a un costado de la avenida Lilis entre Constituyentes y avenida Juárez.

El nuevo basurero clandestino se ubica a un costado de la zona de invasión llamada In house, lugar que los habitantes han elegido para depositar la basura que el sistema de recolección municipal no logra recolectar y depositar y se suma al relleno sanitario clandestino ubicado atrás de la unidad de Servicios Municipales en el fraccionamiento Villamar 1.

El escándalo se desató el 17 de septiembre cuando un grupo de trabajadores de Servicios Públicos Municipales se manifestó en las instalaciones de la Región 30, Supermanzana 75, avenida Mayapan, entre calle Zapote y Cedro, en la colonia Villamar I para exigir que no sean reasignados a un área que no les compete, que cese el acoso laboral para obligarlos a recolectar desperdicios y que no existan represalias en su contra.

En aquella ocasión, los cerca de 18 trabajadores denunciaron que ellos son parte de Imagen Urbana, dedicados a cuidar las áreas verdes de la ciudad y que tras la crisis de la basura provocada por la alcaldesa Laura Beristain los están obligando a realizar trabajos de recoja de basura, responsabilidad que no les corresponde.

Tras pedir que no se dieran a conocer sus nombres por temor a las represalias de la alcaldesa, señalaron que la falta de unidades y personal para la recolección de basura genera que Servicios Públicos Municipales tenga su propio relleno sanitario clandestino ante la imposibilidad de cubrir el servicio a la ciudadanía y sin medir las consecuencias de convertir el sitio en un criadero de moscos y de fauna nociva.