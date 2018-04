En aumento la población de adultos mayores en Quintana Roo

Lizbeth Santoyo presidenta de la asociación orgullo ciudadano, señala que los adultos mayores van en aumento, el crecimiento de esta población sigue creciendo tanto que para el 20025 se espera que por cada 150 menores de 15 años existan 150 adultos mayores.

En promedio se tiene 80 mil adultos mayores en Quintana Roo de los cuales de los cuales 33 mil pertenecen a Cancún. Y unos 10 mil adultos mayores a Playa del Carmen que son los municipios con mayor crecimiento en estas personas.

“Es un sector de la población que va en aumento en manera desmedida y que no nos estamos preparando para ello realmente no abemos suficientes instituciones que podamos darle atención a tanto adulto mayor no se cuenta con gente especializada en quintana roo contamos con tan solo dos geriatras uno en Chetumal y uno en Cancún, no es suficiente la atención para poderles brindar las necesidades y las a tenciones médicas y psicológicas que ellos necesitan”.

Lizbeth Santoyo, añadió que se debe de tenr más cuidado con el adulto mayo, debido que que miles de adultos mayores en la entidad sufren de depresión, abandono, crisis económica, así como maltrato físico y psicológico.

“Desde hace dos años nos hemos enfocado muchísimo en brindarles espacios donde el adulto mayor se pueda incorporar a la sociedad, hacer asilos en quintana roo les dará mayores oportunidades para poder salir adelante estamos a puto de abrir un asilo que sería con capacidad para 60 adultos mayores y la intención de esta estancias es que puedan haber adultos de entrada por salida aproximadamente unos 100 al día”, indicó.

La presidenta de la asociación orgullo ciudadano, declaro en rueda de prensa que además de Cancún en playa del Carmen también se abrirá un centro comunitario para 146 adultos mayores, actualmente se encuentra con 96 adultos mayores, se tenían 105 pero algunos ya regresaron a su hogares de origen.