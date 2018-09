En Vivo: Cobertura especial del Segundo Informe de Gobierno Municipal de Cristina Torres

La Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, previo a su Segundo Informe de Gobierno, reiteró que se entregará un gobierno con finanzas sanas y avances importantes en obras, equipamiento y servicios públicos tras haber trabajado bajo una estricta disciplina financiera.

Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez

Recalcó: “Me siento satisfecha, tenemos ya la última calificación de HR Ratings y de nuevo mejoramos. Sin haber aplicado una estricta disciplina financiera no sería posible ni la obra pública, ni todas las acciones que se han realizado, fue fundamental hacer este tipo de acciones para hoy entregar un municipio en el que no vamos a ver desfilar camiones de basura, ni patrullas, la cuidad no se está cayendo de basura, ni de servicios”, destacó.

En entrevista precisó que antes de concluir su Administración se estarán entregando obras públicas concluidas, unidades para servicios públicos, así como equipamiento para diversas áreas operativas, con la finalidad de que se continúe con las acciones que hasta el momento se han realizado en beneficio de los ciudadanos.

“En breve estaremos entregando más camiones recolectores de basura, uniformes, equipamiento para bomberos que nos hacían falta y obras públicas que eran necesarias. Las finanzas del municipio son sanas y dejaremos provisiones como marca la ley, sin adeudo de ISR y la opinión favorable del SAT, que tampoco existía porque había adeudos del municipio”, subrayó.

Más obras

Cabe destacar que hace unos días inauguró el Centro Comunitario y una Oficina de Gobierno Municipal en Puerto Aventuras, además de entregar a los regidores las oficinas de Presidencia y del Cabildo en las instalaciones del nuevo Palacio Municipal, ante lo cual reiteró “que se puede realizar obra pública sin endeudamiento”.

“La entrega de estas obras son la prueba de lo que podemos lograr juntos, sociedad y gobierno, además de mostrar que se puede hacer sin endeudamiento en busca del bien común de los habitantes de Solidaridad”, expuso.

Sobre el nuevo palacio municipal dijo que cuando se busca el bien común de los ciudadanos, con base al consenso, se logra que edificios como este, que se encontraba en completo abandono, y al que se la había invertido dinero sin ver resultados palpables del avance, en vez de buscar culpables, se buscaron soluciones para que los ciudadanos sean beneficiados con el recorte de arrendamiento de edificios y la inversión en oficinas propias con las que se mejoran los servicios a la población”.

Además cabe destacar que también entregó 43 unidades de parque vehicular nuevas obtenidas con recursos del Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental (FDSA), para la limpieza del municipio.