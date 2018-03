En Quintana Roo trafican con placas foráneas

Para evitar pagar tenencias atrasadas de un auto, dejar de cambiar por placas cada tres años o el refrendo de la tarjeta de circulación, los conductores de Quintana Roo optan por conseguir placas de la Ciudad de México o el Edomex.

Y es que basta entrar a Internet para encontrar gestores que ofrecen matrículas para sus autos de otras entidades, sin necesidad de presentar la unidad, y pagando, incluso, hasta que se tiene el trámite hecho.

El servicio, que afirman es legal y cumple con la inscripción el auto en el padrón vehicular, se realiza sin tener que dar dinero como anticipo, y algunos incluso aceptan pagos con tarjeta de crédito.

El costo por recibir en Cancún unas placas de CDMX va desde los 2 mil 200 hasta los 3 mil 800 pesos, y son las que más recomiendan los gestores, porque las del Estado de México que “cada vez es más difícil conseguirlas”, se cotizan hasta en 6 mil pesos.

“No me tienes que pagar nada por anticipado, sólo cuando yo tenga evidencias, que te entrego, ya sea en foto, bueno, sí, en fotos que te mando ya con la tarjeta de circulación a tu nombre y las placas, entonces me tienes que pagar para que nos las envíen”, asegura otro de los gestores.

Los tiempos de entrega varían de acuerdo con cada gestor, pero en promedio las nuevas placas se reciben entre cuatro y 10 días hábiles, y se comprometen a entregar las dos láminas, el engomado correspondiente y la tarjeta de circulación.

Además, para el trámite no se requiere entregar los documentos originales, pues basta que se envíen fotografías de la factura original y de la identificación de quien será registrado como propietario del vehículo para conseguir las matrículas foráneas.

El trámite normal en el Edomex cuesta mil 237 pesos, y tanto las placas como la tarjeta de circulación son permanentes; en la Ciudad de México el trámite cuesta de $642.70 a $678 pesos, y se paga un refrendo de tarjeta de circulación cada tres años que va de $285.80 a $301.50 pesos.

La forma en que Angélica (el nombre verdadero de la persona se cambió para proteger su identidad) encontró para no pagar las tenencias que debía de su auto, fue tener placas de otro estado.

“Tenía adeudos de tenencias de varios años, y sí, busqué que me cambiaran la placas al DF (CDMX) para ya no tener que pagarlas porque era mucho dinero que no podía pagar”, explicó.