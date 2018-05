En Quintana Roo se malversaron 14 mil millones durante Borgismo

El secretario de la Contraloría del estado, Rafael del Pozo Dergal, informó que concluyeron las auditorías de la pasada administración y actualmente se está trabajando con las fiscalías para integrar expedientes para levantar las denuncias correspondientes. Son más de 80 funcionarios los que están como presuntos responsables que desviaron recursos por 14 mil millones de pesos durante la administración de pasada, dijo.

Rafael del pozo dergal Contraloría del estado

“Estamos trabajando las denuncias con el Fiscal estatal y con la PGR, integrando los expedientes”, acotó, además de que ya hay resultados de las denuncias en relación a la privación de la libertad y ordenes de aprehensión que se han girado contra varios servidores públicos”, precisó.

En entrevista en el marco del Segundo Foro Anticorrupción, manifestó que se están recuperando predios, sin embargo no puede hablar de esa parte de investigación por la secrecía de la investigación, pero reiteró que “estamos en la pelea en las etapas procesales donde no hay resoluciones firmes”.

Hasta el momento van 50 denuncias sobre la malversación de recursos públicos dentro del Borgismo, informó y que otras 14 están en proceso de presentarse. Dijo que algunas de ellas ya prescribieron administrativamente sin embargo siguen vigentes en el orden penal y están por presentarse en un último paquete, corroboró.

Añadió que entre 13 a 14 mil millones de pesos es lo que se tienen pruebas de que se defraudó de las arcas públicas, añadió que por cuestiones del debido proceso, no puede decir nombres de los presuntos responsables.

Sin embargo dijo que son producto de malversaciones en VIPSA, SINTRA, SEFIPLAN; CAPA; IPAE; SEDARPE, SALUD, Universidad Politécnica, etc, al tiempo de que no existe forma de que se reparen totalmente los daños al estado y a los quintanarroenses y al final “las normas son lo que son y la legislación es la que es, son las que existen hay que trabajar en ellas de que la ley nos permite”.



Informó que ahora la detención de las personas es la última alternativa dentro del esquema judicial penal, se privilegia otros mecanismos y eso quiere decir que no haya responsabilidades, recalcó.

Expuso que ahora son de tres a siete años que tienen responsabilidad los funcionarios con la finalidad de que se tenga espacio de levantar denuncias y se tenga tiempo para que reciban castigos, concluyó.