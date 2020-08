En Quintana Roo los jóvenes continuarán con su educación superior: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín expresó que en Quintana Roo se trabaja para que ninguna niña, niño, joven se quede sin estudiar, como se hace con la Primera Feria Virtual Universitaria.

Manifestó que se iniciará una cruzada para tener contacto con los estudiantes, vía electrónica, vía telefónica, por todos los medios posibles, para integrarlos a cada uno de los niveles educativos que correspondan.

"Es una instrucción que he dado. Vamos a participar todos para que la niñez y la juventud tengan la oportunidad de seguir sus estudios. Que no haya actividades presenciales de inmediato, que se piense que no hay Internet o que no hay computadora no son justificaciones, pues tendremos todas las maneras posibles para que nadie se quede fuera”, manifestó.

Jóvenes reciben apoyo para seguir sus estudios

La Feria Virtual Universitaria en Quintana Roo se realiza del cuatro al 28 de agosto y representa abrir más oportunidades a toda la juventud para seguir sus estudios superiores, añadió el titular del Ejecutivo.

Carlos Joaquín explicó que en la feria, que lleva por nombre “No te quedes sin estudiar”, participan 50 instituciones educativas públicas y particulares, que presentan sus ofertas académicas, sus planes de movilidad y los requisitos de admisión, sin que los interesados salgan de casa.

En la inauguración, participaron 177 representantes de instituciones de educación media y superior. Los estudiantes pueden ingresar en la página Web: http://feriauniversitaria.seq.gob.mx para conocer los detalles de la feria universitaria.

El programa contempla un panel con 20 rectores, quienes dan a conocer su oferta educativa y todo tipo de información que permita resolver dudas y permita que todos tengan la oportunidad de seguir sus estudios en la universidad.

Carlos Joaquín reiteró que la fecha de inicio del ciclo escolar para nivel básico es el 24 de agosto y unos días antes se abrirá el programa de comunicación y de retención de estudiantes. “Hoy, el reto de la cobertura y la retención toma un papel preponderante. Necesitamos ir por esos jóvenes”, añadió el gobernador.

En el caso de las universidades, estarán comunicándose para las fechas de inicio del ciclo escolar.

