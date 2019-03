En Isla Mujeres atienden a más de 2 mil pacientes en el CRIM.

Con el fin de apoyar a las familias isleñas que no cuentan con recursos suficientes para recibir servicios médicos en centros particulares o no pueden desplazarse a otros lugares para ser atendidos, el Ayuntamiento de Isla Mujeres ha mejorado las labores del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) para brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

Parte de los compromisos del presidente municipal Juan Carrillo Soberanis con los isleños fue sumar esfuerzos para que Isla Mujeres tenga servicios médicos de calidad para todas aquellas personas que necesitan alguna terapia y/o tienen alguna emergencia durante su estancia en la isla.

"Desde hace más de dos años nos dimos a la tarea de mejorar la atención brindada en el CRIM, de sumar esfuerzos y destinar recursos para tener personal capacitado que atienda como se merece a la gente sin afectar sus bolsillos; sabemos que son muchas las personas que no cuentan con algún seguro o no tienen el dinero para atenderse con un particular, nuestro objetivo es apoyarlos", comentó.