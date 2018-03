En Cozumel, Gloria Mex cree en El Bronco

Un grupo de empresarios se encuentran trabajando en Cozumel en el proyecto para apoyar la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco para las elecciones del 2018.

Eduardo Martín/Diario La Verdad Cozumel, Q. Roo

“Un grupo de empresarios tuvimos la oportunidad de que nos invitara a su registro de inscripción, nos invitó a su segundo informe de gobierno, tuvimos una reunión privada donde nos dió a conocer su proyecto y en lo personal a mi me enamoró el proyecto porque le ha apostado mucho a la educación en Nuevo León, el transporte para los estudiantes es gratuito, hay universidades y preparatorias gratuitas, en las escuelas no se cobran las cuotas voluntarias que aquí en Quintana Roo sí se cobran”, dice Gloria Mex Alcocer, ciudadana recolectora de firmas de casa bronco en Cozumel.

Hay 3 casas bronco en el estado de Quintana Roo, una en Cozumel ubicada en la 65 avenida con calle 13, la segunda en Benito Juárez y la última en Chetumal. Gloria Mex afirma que el 16 de diciembre a las 6:00pm será la inauguración oficial de la casa, pero que ya están trabajando: “nosotros abrimos el primero de diciembre la casa bronco y fue algo asombroso ver cómo la gente, a pesar de estar empezando, a respondido impresionantemente, tuvieron que hacer filas para que nosotros pudiéramos registrar su firma”.

La recolección de firmas para candidatos independientes concluye en febrero y se necesitan 900 mil firmas para que Jaime Rodríguez puede ser candidato independiente a la presidencia de México. “Es importante que sepan los ciudadanos que no estamos pidiendo que se afilien, ni que pertenezcan a este “partido”, ya que no es un partido, es un proyecto ciudadano que hoy como mexicanos podemos permitir que tengamos en nuestras boletas para el 2018 a un candidato independiente que no represente a ningún partido y que no sea político. Hoy todos los mexicanos queremos un cambio, por eso es importante que como ciudadanos podamos conocer este proyecto”.

“En este momento estoy trabajando con el ingeniero Jaime Rodríguez, aún no estoy registrada como candidata independiente por los tiempos del INE, pero tengo toda la intención de participar, la misma gente me lo pide a raíz de todo el fenómeno del ingeniero Jaime, al vernos en la calle, los supermercados pidiendo respaldo ciudadano, las firmas para que pueda alcanzar los números a nivel nacional. La misma gente quiere abrazar este proyecto pero a nivel municipal, la gente me pide que participe para la candidatura a nivel municipal como independiente. Si la gente me da su respaldo y apoyo yo tengo ganas, quiero hacerlo y me atrevo hacerlo. En su momento como marca la ley yo estaría buscando aspirar la candidatura de Cozumel”, confiesa Gloria Mex.

“Yo simpatizo con este proyecto porque el ingeniero trabaja para recuperar los valores de las familias, le está apostando a la educación, salud, ha remodelado hospitales, por eso vale la pena conocer este proyecto, porque si en tan solo dos años ha logrado que el estado de Nuevo León ocupe el primer lugar en reducción de deuda pública, imagínate si tenemos un presidente con ese compromiso a nivel nacional, es por eso que yo hoy soy independiente”, concluye Gloria Mex.