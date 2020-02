En Chetumal está obsoleto Atlas de Riesgo municipal

El director de protección civil municipal, Eusebio Rosado Sosa, reconoció que el Atlas de Riesgo de Othón P Blanco, se encuentra desfasado y sin alinear con la Ley estatal de Protección Civil.

Sin embargo, justificó que no han avanzado en el proceso de actualización del documento, fundamental para ubicar zonas de potencial peligro en caso de contingencia, porque la Federación sigue sin emitir las reglas de operación necesarias para ello.

Incluso, afirmó que han iniciado con la Universidad de Quintana Roo (UQROO) acercamientos para que, a través de esta institución educativa, se realicen los trabajos que permitan actualizar la información.

”Se están coordinando esfuerzos con la UQROO, que es el canal para hacer dicho Atlas… pero hay un detalle, no se han bajado las reglas de operación, seguimos esperando porque a nivel nacional hay cambios”, indicó.

Eusebio Rosado reconoció que el Atlas de Riesgo de Othón P. Blanco no cumple con las necesidades en materia de protección civil, pero mientras no cuenten con las reglas de operación no podrán para el proyecto de actualización.

Y es que, según dijo, se requieren de dos millones de pesos para efectuar tales trabajo, los cuales no se cuentan en el Ayuntamiento y, por ende, requieren el apoyo del Gobierno Federal.

“Es un estimado de dos millones de pesos los que se necesitan para elaborar el Atlas; una aportación hace la Federación y otra el Ayuntamiento”, abundó.

Reconoció que la Ley es muy clara y les exige tener actualizado su Atlas de Riesgo y que es una responsabilidad municipal, pero mientras no existan reglas claras federales, seguirá sin actualizarse.

