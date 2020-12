En Cancún temen a la vacuna contra COVID-19 ¿te la pondrías?

En un sondeo realizado por La Verdad Noticias a un grupo de ciudadanos señalaron su preocupación respecto a un tema en especifico que fue la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y sorprende que una gran cantidad de la población desconfía de la misma e incluso duda en ponérsela a pesar que esta puede salvarles la vida, les causa temor.

A unos días de anunciarse que en el mundo entero ha comenzado la aplicación de la vacuna en contra del COVID-19, llegan muchas dudas a las personas respecto al producto que se inoculará sus cuerpos y sorprende que gran parte de la gente de Cancún está en situación de duda y negación respecto a aplicarla o no.

Ha comenzado la aplicación de la vacuna contra Covid 19 en México

De las personas a las que se entrevistó, el 50% opina que no se pondría la vacuna para combatir el COVID-19, esto debido a un mismo argumento, no se sienten seguros de que la vacuna sea eficaz, además de que existe un temor a que esta misma tenga consecuencias a largo plazo, por lo cual aseguraron que incluso no se la pondrían.

En Cancún temen por vacuna de COVID-19

En la otra mitad de los entrevistados que dijeron que si se la aplicarían, mencionaron que su respuesta tenía que ver con el hecho de sentirse protegidos en contra de la enfermedad además de que esto ayudaría a mejor la economía al inmunizarse gran parte de la población.

La aplicación de la vacuna ya ha comenzado y existe un margen amplio de eficacia en las que se administrarán en el país, los primeros en ser vacunados serán el personal de salud que son el primer frente contra la enfermedad, en Cancún aún no existe fecha para iniciar la etapa de aplicación pero el temor de la gente es evidente.

