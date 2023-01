En Cancún te podrán embargar sino registras tu mascota

En Cancún te podran embargar sino registras tu mascota

Este día se realizó una reunión entre animalistas y rescatistas de Cancún con la Comisión de Salud Pública, Asistencia Social y Protección Animal, integrada por regidores, directores, en el que se tocaron temas de la reforma al Reglamento de Bienestar y Protección Animal en el cual se llegaron a acuerdos y se presentaron avances como el que señala que el gobierno municipal tendrá la facultad de embargar a los deudores que no paguen sus multas por no registrar a sus mascotas.

La reunión fue encabezada por el regidor Julio Méndez Paniagua, quién comenzó el diálogo presentando la iniciativa a todos los presentes para después aclarar las dudas, que en primer lugar fue para aclarar los malentendidos que surgieron tras darse a conocer la cercanía de la reforma.

Uno de los primeros temas en ser aclarado fue la edad en la que las mascotas tendrían que ser empadronadas, lo que resultó en tres meses después del nacimiento, esto facilitará a los rescatistas ya que a esa edad, generalmente, ya han puesto en adopción a los cachorros de perros.

Se evitará la muerte de las mascotas en Cancún

En la reforma se otorga 72 horas a los perros en Bienestar Animal para ser reclamados, de lo contrario serán esterilizados, la cuestión surgió en lo que sigue después de la recuperación del animal, pues los rescatistas señalaron que creían que se mataría al animal, sin embargo en este punto, se aclaró que no sería así.

Después de estar esterilizado comenzará el proceso de adopción, el perro que no pueda encontrar un hogar será regresado a las calles, siendo que lo que se busca es la esterilización y no la muerte, lo que también serviría para ahorrar recursos.

Según la regidora Lourdes Latife, este año el presupuesto para Bienestar Animal fue de cuatro millones de pesos y de los cuales dos serán usado exclusivamente para esterilizar a los animales, por lo que le pidió a los rescatistas usar estos recursos que ya están destinados con este propósito.

Severidad con las multas en Cancún

Al entrar en acuerdo, los rescatistas y el ayuntamiento con lo establecido en la reforma del reglamento, hubo un avance entre las partes para que sea ya una realidad, esta misma se votará en la próxima Sesión del Cabildo con la presidenta municipal Ana Patricia Peralta presente.

Coincidieron los rescatistas que se necesita severidad y mano dura contra los malos dueños de animales y señalaron que hasta que no vean las primeras multas, muchos no querrán hacer el proceso de registro, por lo que se señaló que la multa realizada será canalizada por el área de cobranza del municipio, mismo que tendrá la facultad de realizar embargos por las multas que no se paguen en el tiempo estipulado, derivados del incumplimiento del registro municipal de mascotas.

Se busca con el registro de mascotas tener un mayor control de los animales que habitan en el municipio, así como el aumento de perros y gatos esterilizados, la meta es tener cerca del 80 por ciento de los animales de la calle en esta condición para que en unos años el número se reduzca.

Según los propios animalistas, Cancún está en un punto nunca antes visto con animales de la calle, de los ocho participantes que llegaron a la reunión, los ocho admitieron que estaban por encima de sus límites, en la capacidad de sus refugios.

Los rescatistas están trabajando por encima de sus capacidades por lo que solicitaron apoyo ya que algunos tendrán que registrar hasta 300 perros, por lo que el regidor Julio Méndez Paniagua, señaló que una opción es modificar dentro de la Reforma que sea Bienestar Animal quienes se trasladen a estos puntos y realicen los registros.

